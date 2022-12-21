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Лагеря дневного пребывания изменили время работы на зимних каникулах в Нижнем Тагиле

Сегодня, 06:53
Фото: 1MI
Оперативный штаб по предотвращению заболеваемости ОРВИ объявил, что образовательные учреждения (лагеря дневного пребывания) изменят время работы в Нижнем Тагиле. Организации будут работать в течение 5 дней — с 26 по 30 декабря.

Дополнительная информация интересующимся новым графиком будет предоставляться при обращении в образовательной организации, при которой прикреплен ребенок, сообщает Управление образования Нижнего Тагила. Список лагерей дневного пребывания с адресами и телефонами:

  • ДДЮТ в Дзержинском районе — 36-26-37 (улица Коминтерна, 41);
  • Детско-юношеский центр «Мир» — 24-08-98 (Оплетина, 10);
  • Дом детского творчества в Ленинском (48-06-32, Космонавтов, 12) и Тагилстроевском районах (97-78-95, Черноморская, 98);
  • Школа № 66 на Черноморской, 106 (97-78-98).
Школьники Нижнего Тагила уйдут на каникулы досрочно
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Напомним, что из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ школьников Нижнего Тагила досрочно отправили на зимние каникулы на 7 дней раньше, чем обычно. Дети перестанут посещать занятия с 26 декабря 2022 года. Соответствующее решение вынесли на основании рекомендаций Роспотребнадзора. В ходе официального мониторинга выяснилось, что заболеваемость в школах находится на отметке в 10%.

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#Нижний Тагил#Город#Дети#Детский лагерь#ОРВИ#Анна Варнакина
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