Лагеря дневного пребывания изменили время работы на зимних каникулах в Нижнем Тагиле

Напомним, что из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ школьников Нижнего Тагила досрочно отправили на зимние каникулы на 7 дней раньше, чем обычно. Дети перестанут посещать занятия с 26 декабря 2022 года. Соответствующее решение вынесли на основании рекомендаций Роспотребнадзора. В ходе официального мониторинга выяснилось, что заболеваемость в школах находится на отметке в 10%.