Машины не смогут проехать по одной из улиц Нижнего Тагила через несколько дней

Подрядчику ООО «Строй-Основы» необходимо до начала работ установить соответствующие дорожные знаки. Они ограничат движение по участку, закрытому на реконструкцию. Схема, по которой выстроится дорожное движение в будущем, утверждена Управлением городского хозяйства.
Контроль за выполнением работ возложен на Андрея Лебедева. Постановление подписал глава администрации Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Ранее стало известно, сколько денег из бюджета потратили на ремонт дорог в Нижнем Тагиле за 2022 год.