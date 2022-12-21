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Машины не смогут проехать по одной из улиц Нижнего Тагила через несколько дней

Сегодня, 10:50
Фото: 1MI
Улицу Рабочую в Нижнем Тагиле перекроют с 23 декабря 2022 года до 15 января 2023-го для проведения ремонтных работ. Для проезда машин окажется недоступен участок от дороги по Береговой-Ударной до дома № 12.

Подрядчику ООО «Строй-Основы» необходимо до начала работ установить соответствующие дорожные знаки. Они ограничат движение по участку, закрытому на реконструкцию. Схема, по которой выстроится дорожное движение в будущем, утверждена Управлением городского хозяйства.

Контроль за выполнением работ возложен на Андрея Лебедева. Постановление подписал глава администрации Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

В Нижнем Тагиле в 2022 году отремонтировали 15 км дорог за 607 млн рублей
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Ранее стало известно, сколько денег из бюджета потратили на ремонт дорог в Нижнем Тагиле за 2022 год.

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