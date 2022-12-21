Месси заявил, что Марадона и аргентинские фанаты также заслужили титул чемпионов мира

По информации «Советского спорта», ссылающегося на соцсети футболиста, лучший игрок мундиаля выразил уверенность в том, что победа на мировом первенстве стала возможна благодаря всему народу Аргентины, которые мечтали о награде, включая ушедшего в иной мир Диего Марадону.