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Месси заявил, что Марадона и аргентинские фанаты также заслужили титул чемпионов мира

Сегодня, 12:01
Фото: pxhere.com
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси даровал титул чемпиона мира-2022 легендарному игроку национальной команды Диего Марадоне, а также всем аргентинским футбольным фанатам.

По информации «Советского спорта», ссылающегося на соцсети футболиста, лучший игрок мундиаля выразил уверенность в том, что победа на мировом первенстве стала возможна благодаря всему народу Аргентины, которые мечтали о награде, включая ушедшего в иной мир Диего Марадону. 

 

Добавим, что финал чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции завершился победой латиноамериканцев в серии 11-метровых ударов (3:3, пен. 4:2). На турнире Месси отметился семью забитыми мячами и тремя ассистами в семи встречах.

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