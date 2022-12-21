TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Мужчины пытались влезть в чужие машины в центре Екатеринбурга

Сегодня, 12:52
Фото: 1MI
В центре Екатеринбурга прохожие обратили внимание на то, как некие мужчины бегали за водителями автомобилей и пытались влезть к ним в салоны.

Произошло все около небоскреба «Высоцкий» примерно в 8.00, сообщили очевидцы изданию Е1.

Также они добавили, что сперва инспекторы ДПС остановили джип с водителем, который вел себя вызывающе. А через некоторое время этот водитель и его приятели приставали к прохожим, танцевали перед инспекторами и совершали прочие странные действия, утверждают прохожие.

Он запирался в машине и отказывался показывать документы, — утверждает одна из очевидцев событий.

Далее приехал эвакуатор и три автомобиля с сотрудниками ГАИ. Однако увозить джип они не имели права – из него не выходили пассажиры.  В результате машину удалось увезти только более чем через полтора часа.

После, как утверждают очевидцы, пассажиры начали приставать к прохожим и кидаться на чужие автомобили.

Неадекватный полураздетый мужчина кричал на проезжающие автомобили на Тагилстрое
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Автомобиль#ДПС#Инспекторы
Подпишитесь
Многочасовые очереди: заболеваемость растет у детей и взрослых в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:32
Воздухом с превышением вредных веществ снова дышали жители Нижнего Тагила
19 декабря 11:31
От Кубы до Китая: студенты со всего мира приехали в Тагил на поэтический конкурс
Сегодня, 07:51
Количество трамваев временно снизится в Нижнем Тагиле из-за болеющих водителей
Сегодня, 04:58
Вертолет приземлился вблизи «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:25
«Какой сволочью надо быть»: недельного щенка подкинули на станцию под Нижним Тагилом
Сегодня, 07:58