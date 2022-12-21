Мужчины пытались влезть в чужие машины в центре Екатеринбурга

Произошло все около небоскреба «Высоцкий» примерно в 8.00, сообщили очевидцы изданию Е1.
Также они добавили, что сперва инспекторы ДПС остановили джип с водителем, который вел себя вызывающе. А через некоторое время этот водитель и его приятели приставали к прохожим, танцевали перед инспекторами и совершали прочие странные действия, утверждают прохожие.
Он запирался в машине и отказывался показывать документы, — утверждает одна из очевидцев событий.
Далее приехал эвакуатор и три автомобиля с сотрудниками ГАИ. Однако увозить джип они не имели права – из него не выходили пассажиры. В результате машину удалось увезти только более чем через полтора часа.
После, как утверждают очевидцы, пассажиры начали приставать к прохожим и кидаться на чужие автомобили.