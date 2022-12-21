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Нижний Тагил вошел в тройку лидеров инвестиционного рейтинга

Сегодня, 15:02
Фото: 1MI
В ТОП-3 лидеров муниципалитетов инвестиционного рейтинга Свердловской области вошел Нижний Тагил.

Составлен рейтинг содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата на территории региона, сообщает департамент информационной политики.

Первое место рейтинга занял Верхнесалдинский городской округ, второе - Березовский городской округ, и третье - Нижний Тагил.

Ранее по распоряжению главы региона Евгения Куйвашева рейтинг стал создаваться раз в год. Традиция соблюдается уже восемь лет. Цель рейтинга – обеспечение условий для благоприятного инвестиционного климата.

Муниципалитеты оценивают по 49 показателям. Это опросы экспертов и многие другие критерии. В числе лучших также оказались Каменск-Уральский, Екатеринбург, Верхняя Пышма, Качканар, Краснотурьинск, Красноуральск, Ирбит.

Лидерами по темпу роста стали Артемовский городской округ и Арамильский городской округ. Они поднялись в рейтинге сразу на несколько позиций.

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#Елена Озерова#Город#Нижний Тагил#Рейтинг#Инвестиции#Топ
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