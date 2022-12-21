От Кубы до Китая: студенты со всего мира приехали в Тагил на поэтический конкурс

19 декабря в Нижнем Тагиле подвели итоги второго международного конкурса чтецов русской поэзии «Очей Очарованье». Организовали мероприятие педагоги Нижнетагильского социально-педагогического института при грантовой поддержке Министерства просвещения РФ.
Я счастлива, что этот конкурс проходит в Нижнетагильском государственном социально-педагогическом институте. Только благодаря таланту и трудолюбию Факультета филологии и межкультурной коммуникации и поддержке Министерства просвещения наш город стал площадкой мирового образовательного пространства. Мы делаем самое лучшее для нашей страны — прославляем русский язык, — отметила директор НТГСПИ (ф) РГППУ Татьяна Райхерт.
Руководитель проекта «Очей Очарованье» Нелли Чудакова признается, что собрать участников из разных уголков света — очень трудоемкий процесс. В прошлом году в конкурсе приняли участие 200 человек, в этот раз организаторы решили привлечь в два раза больше представителей. Для этого они рассылали приглашения в институты, налаживали контакты с двуязычными учебными заведениями в разных странах.
В результате в отборочном туре, который проходил заочно, приняли участие 403 участника из Китая, Египта, Мексики, Марокко, Сирии, Индии, Ирана и еще 40 стран мира. По итогам первого этапа в финал конкурса прошли 33 участника из 19 стран. В Нижний Тагил смогли приехать 30 финалистов, еще трое выступили по видеосвязи.
Темой конкурса стали архитектурные особенности российских городов. Финалисты прочитали стихотворения о достопримечательностях не только Санкт-Петербурга или Москвы, но и Иркутска, Владивостока, Екатеринбурга и даже Челябинска. Так, китаянка продекламировала «Города» Роберта Рождественского, уроженец Камеруна — «Старый Екатеринбург» Татьяны Фроловой, гостья из Венгрии — «Крымский мост» Риммы Казаковой.
Несмотря на разный уровень владения русским языком, каждый участник смог передать эмоции и чувства от прочтения стихотворения. А это, по словам члена жюри Шорасула Кодрекова, самое главное. В прошлом году уроженец Узбекистана Шорасул сам стал победителем конкурса чтецов, покорив тагильчан прочтением «Бесов» Пушкина.
Главное, чтобы участник был в себе уверен, работал над мимикой, правильно подобрал эмоции. Когда выступаешь, нужно представить не зал, а саму атмосферу стихотворения. Говоришь про зиму, представляешь, что зима происходит, — поделился секретом успеха Шорасул Кодреков.
Помимо Шорасула Кодрекова, в состав жюри вошли преподаватели факультета филологии и межкультурной коммуникации, а также заслуженный артист России Игорь Булыгин.
Участница из Монголии Учралмаа Мунхцогт, которая прочитала стихотворение «Таврический сад» Александра Измайлова, призналась, что была рада приехать в Нижний Тагил и поучаствовать в конкурсе. Изучением русского языка девушка занялась три года назад, когда поступила в Восточно-сибирский институт. В этом же вузе обучается еще один претендент на звание лучшего чтеца — Чэнь Куньюань из Китая. С его слов, Россия привлекает иностранных студентов своей культурой и традициями. Сложнее всего при изучении русского языка иностранцам даются части речи и падежные окончания, поделился Махмадхонзода Шохсултон из Таджикистана.
Гости из разных уголков мира прибыли в Нижний Тагил за несколько дней до решающего выступления. Несмотря на морозы и обильный снегопад, туристы поднялись на Лисью гору, активно отдохнули на горе Белой, посетили местный завод и прогулялись по паркам.
Мы гуляли по городу, смотрели архитектуру разную, были на заводе. И это было шикарно! Я не мог себе представить, что когда-нибудь увижу, как делается металл, — поделился впечатлениями с редакцией TagilCity.ru Махмадхонзода Шохсултон из Таджикистана.
В восторге остался и ЭльИраки АбдельРахман из Египта. Нижний Тагил, по мнению студента, — тихий город с доброжелательными жителями. Некоторым финалистам поездка подарила не только положительные эмоции, но и новый опыт. Так, 22-летний Ндонзу Мбонге Валери Леонель Делор из Камеруна впервые встал на лыжи.
Участники надеются, что в следующем году им вновь удастся посетить Нижний Тагил, чтобы представить свою страну на международном конкурсе «Очей очарованье». И их планы, по словам руководителя проекта Нелли Чудаковой, осуществятся. Вуз планирует продолжить объединять ценителей русского языка и популяризировать русскую культуру.
Призовые места в международном конкурсе «Очей очарованье» распределились следующим образом.
Возрастная группа до 18 лет:
1 место — Чэнь Куньюань (Китай);
2 место — Умаров Жасур (Узбекистан);
3 место — Китти Мезеи (Венгрия).
Возрастная группа от 19 до 22 лет:
1 место — Мунхцогт Учралмаа (Монголия);
2 место — ЭльИраки АбдельРахман (Египет);
2 место — Саиди Мохаммед Реда (Марокко);
3 место — Еркебаев Атабек (Узбекистан).
Возрастная группа старше 23 лет:
1 место — Инь Хайлун (Китай);
1 место — Утемуратова Ольга (Узбекистан);
2 место — Акеел Айех (Сирия);
3 место — Имонкулов Уралбек (Таджикистан);
3 место — Ндонзу Мбонге Валери Леонель Делор (Камерун).