От Кубы до Китая: студенты со всего мира приехали в Тагил на поэтический конкурс

Участница из Монголии Учралмаа Мунхцогт, которая прочитала стихотворение «Таврический сад» Александра Измайлова, призналась, что была рада приехать в Нижний Тагил и поучаствовать в конкурсе. Изучением русского языка девушка занялась три года назад, когда поступила в Восточно-сибирский институт. В этом же вузе обучается еще один претендент на звание лучшего чтеца — Чэнь Куньюань из Китая. С его слов, Россия привлекает иностранных студентов своей культурой и традициями. Сложнее всего при изучении русского языка иностранцам даются части речи и падежные окончания, поделился Махмадхонзода Шохсултон из Таджикистана.