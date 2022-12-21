Отдаем долги. Российские врачи объяснили причины влияния гриппа на детей

Число заболевших гриппом в России по сравнению с прошлым годом выросло больше чем в 10 раз. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Большую часть заболевших составляют дети. В некоторых регионах, в том числе и Свердловской области, дети досрочно уходят на зимние каникулы. По данным «Новых известий», на прошлой неделе детские больницы отменили плановую госпитализацию, а в Северной столице возвращен масочный режим. В Ленинградской области каникулы стартуют досрочно с 23 декабря, а в Псковской, Тамбовской, Тюменской и Свердловской областях школьников отправили на дистант.
По словам медиков, эпидемия гриппа осложняется сезонным подъемом ОРВИ, а также продолжающейся пандемией коронавируса.
Это ожидаемый подъем ОРВИ и эпидемии гриппа, которых мы не видели последние два года из-за пандемии коронавируса. В целом картина похожа на предпандемическеие годы, — говорит главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Елена Дондурей.
Она отметила, что чаще болеют дети до двух лет. Они составляют 40-50% от заболевших. Еще 30% — это дошкольники и на третьем месте младшая школа. Во время пандемии, добавляет специалист, чаще госпитализировались дети старшего школьного возраста. Также Дондурей рассказала, что сейчас на первом месте гриппозная инфекция, на втором — РС-вирусная инфекция, на третьем — риновирус. Помимо этого циркулируют и другие инфекции. Нагрузка на первичное звено и стационары, добавляет специалист, выросла в десятки раз.
Заведующий кафедрой детских инфекционных болезней Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Владимир Тимченко подтверждает, что на заболеваемости и тяжести течения сказываются несколько процессов.
Так, например, ребенок может заболеть коронавирусом и не до конца вылечиться от него, а затем сразу инфицироваться гриппом. При этом на фоне сниженного иммунитета заболевание будет протекать тяжелее. Эксперт отмечает, что большая часть детей лечатся на дому, а родители поздно обращаются к врачам. В результате дети поступают в больницы с осложнениями.
Дети поступают в стационар с осложнениями, не только с поражениями лор-органов, но и тяжелыми пневмониями, с развитием плевритов. Этого не было раньше. У нас сейчас в отделении трое детей с плевритом, которые обусловлены стрептококком. Это бактериальная инфекция, которая сочетается с вирусной, что налагает отпечаток на характер терапии, — рассказал Владимир Тимченко.
Эксперты также рассказали, по какой причине вирус так сильно бьет по детям. Они отметили, что это своеобразный долг, получившийся при пандемии коронавируса. Теперь вернувшийся грипп поражает детей без иммунитета.
Это связано с эффектом пандемии, когда образовалась прослойка детей, которые неимунны к большому числу возбудителей как вирусных, и так и бактериальных инфекций. Мы отдает этот долг, — говорит Елена Дондурей.
Она отмечает, что болеют дети, которые за два года не накопили иммунитет. С этим же связано тяжелое течение болезни. Летом пневмония, по словам Дондурей, развивалась у 10% заболевших, а теперь в 30-40%. Каждый четвертый ребенок болеет пневмонией, а также отсутствует иммунитет не только к вирусным, но и бактериальным инфекциям.
По словам Владимира Тимченко, на падение иммунитета влияют введенные ограничения во время коронавируса. В частности, это привело к снижению контактов с патогенами. В течение этого периоды люди не сталкивались с гриппом, а потому иммунитета в организме нет. По словам специалиста, это привело к тому, что при попадании в циркуляцию пандемического штамма произошел рост заболеваемости.
Елена Дондурей отмечает, что ставить прививки сейчас уже поздно. Нужно носить маски, промывать нос и соблюдать изоляцию. Она отмечает, что нужно максимально ограничить посещение мест большого скопления людей, а также оставить детей дома.
Заведующий кафедрой детских инфекционных болезней Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Владимир Тимченко отмечает, что не только препараты для профилактики и витамины помогают поднимать иммунитет. По его словам, важно и эмоциональное состояние ребенка.