Отдаем долги. Российские врачи объяснили причины влияния гриппа на детей

Это связано с эффектом пандемии, когда образовалась прослойка детей, которые неимунны к большому числу возбудителей как вирусных, и так и бактериальных инфекций. Мы отдает этот долг, — говорит Елена Дондурей.

Она отмечает, что болеют дети, которые за два года не накопили иммунитет. С этим же связано тяжелое течение болезни. Летом пневмония, по словам Дондурей, развивалась у 10% заболевших, а теперь в 30-40%. Каждый четвертый ребенок болеет пневмонией, а также отсутствует иммунитет не только к вирусным, но и бактериальным инфекциям.

По словам Владимира Тимченко, на падение иммунитета влияют введенные ограничения во время коронавируса. В частности, это привело к снижению контактов с патогенами. В течение этого периоды люди не сталкивались с гриппом, а потому иммунитета в организме нет. По словам специалиста, это привело к тому, что при попадании в циркуляцию пандемического штамма произошел рост заболеваемости.