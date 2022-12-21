Отец вернулся к ребенку-инвалиду в Асбест из зоны спецоперации

Вернуть мобилизованного помогла областная прокуратура, которая включилась в работу по делу отца из Асбеста. В результате военкомат изменил решение и направил в войсковую часть, где служит свердловчанин, ходатайство о возвращении.
О том, что повестку получил отец ребенка-инвалида, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. С его слов, у мужчины на иждивении находится несколько детей, нуждающихся в присутствии и помощи отца.
В данный момент народный избранник занимается возвращением еще трех ошибочно мобилизованных жителей Свердловской области.