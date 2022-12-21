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Отец вернулся к ребенку-инвалиду в Асбест из зоны спецоперации

Сегодня, 03:30
Фото: 1MI
Житель Асбеста, призванный для участия в спецоперации в рамках мероприятий по частичной мобилизации, вернулся в город с южных рубежей. Оказалось, мужчине ошибочно вручили повестку. В действительности отец должен быть дома, ухаживать за ребенком-инвалидом.

Вернуть мобилизованного помогла областная прокуратура, которая включилась в работу по делу отца из Асбеста. В результате военкомат изменил решение и направил в войсковую часть, где служит свердловчанин, ходатайство о возвращении.

О том, что повестку получил отец ребенка-инвалида, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. С его слов, у мужчины на иждивении находится несколько детей, нуждающихся в присутствии и помощи отца.

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В данный момент народный избранник занимается возвращением еще трех ошибочно мобилизованных жителей Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Частичная мобилизация в России#Общество#Асбест#Максим Иванов#Спецоперация#Дети#Инвалид#Частичная мобилизация
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