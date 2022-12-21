Пьяная женщина погубила в ДТП месячного ребенка и подругу в Талице

Инцидент случился с 21 на 22 марта 2022 года. Осужденная на протяжении ночи выпивала с мужчиной и женщиной, а утром поехала кататься с подругой, попутно посетив с месячным сыном медицинское учреждение.
Подсудимая села за руль под действием алкоголя и наркотиков, потеряла контроль над транспортным средством и на скорости в 100 километров в час врезалась в Ford Focus. Управляла иномаркой директор Яровской средней школы. В результате случившегося погибли пассажиры Renault Sandero (за рулем которого была осужденная) — малолетний ребенок и подруга подсудимой. Директор среднеобразовательной школы была тяжело травмирована.
Районный суд Талицы назначил жительнице 8 лет в колонии-поселения с запретом на вождение транспортом на срок в 2 года 6 месяцев. Приговор еще можно обжаловать, сообщает прокуратура Свердловской области.
Ранее в Нижнем Тагиле мужчина под воздействием алкогольного опьянения совершил ДТП с четырьмя пострадавшими. Автомобиль виновника аварии вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение с Hyundai Sonata. Двух человек после осмотра медиков отпустили для лечения на дому.