Пьяная женщина погубила в ДТП месячного ребенка и подругу в Талице

Подсудимая села за руль под действием алкоголя и наркотиков, потеряла контроль над транспортным средством и на скорости в 100 километров в час врезалась в Ford Focus. Управляла иномаркой директор Яровской средней школы. В результате случившегося погибли пассажиры Renault Sandero (за рулем которого была осужденная) — малолетний ребенок и подруга подсудимой. Директор среднеобразовательной школы была тяжело травмирована.