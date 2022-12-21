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Семья мобилизованного из Нижней Туры к Новому Году рискует остаться без жилья

Сегодня, 10:19
Фото: 1MI
В Нижней Туре семья мобилизованного может остаться без жилья к новогодним праздникам.

Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. Он отметил, что жена солдата обратилась к нему в ноябре. Женщина рассказала, что мужа призвали в сентябре и за два месяца он не получил зарплату ни разу. Так как семья живет в арендованной квартире, из-за просрочек они рискуют оказаться на улице. 

По словам Максима Иванова, в ситуацию включился глава Нижней Туры. Жилье было оплачено. А далее женщина вновь обратилась к депутату, сообщив что за квартиру снова платить нечем, и что неправильно, если этот вопрос будет решать глава города.

Созваниваемся сейчас с прокуратурой, военными, выясняем, пытаемся уже точечно решить вопрос. Все-таки Новый Год на носу, а семья мобилизованного рискует остаться на улице, - сказал Максим Иванов.

Также парламентарий отметил, что благодаря обращениям в военную прокуратуру удалось добиться получения выплат большей части людей из уже списка 1000 фамилий мобилизованных, не получивших зарплаты за два месяца. Но есть и те, кто остался без выплат. Им будут пытаться помочь.

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