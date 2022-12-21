Семья мобилизованного из Нижней Туры к Новому Году рискует остаться без жилья

Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. Он отметил, что жена солдата обратилась к нему в ноябре. Женщина рассказала, что мужа призвали в сентябре и за два месяца он не получил зарплату ни разу. Так как семья живет в арендованной квартире, из-за просрочек они рискуют оказаться на улице.