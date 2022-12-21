Сидевшего четверо суток в вентиляции кота спасли в Краснотурьинске

По словам хозяйки питомца, Тимоша уже не молодой – ему 16 лет. Он сбежал из дома, залез на чердак и провалился в вентиляционную шахту. Он улетел с пятого этажа на первый, где и застрял. Там он находился четверо суток, пока хозяйка искала, где он.