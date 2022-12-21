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Сидевшего четверо суток в вентиляции кота спасли в Краснотурьинске

Сегодня, 09:00
Фото: 1MI
В Краснотурьинске спасатели вытащили из вентиляции кота, который просидел там четверо суток.

Животное застряло в доме на улице Коммунальная, 35. Кота по имени Тимоша сотрудники сферы ЖКХ стали спасать утром, сообщает «Краснотурьинск LIVE».

Спасатели подъехали примерно в 15.30 и помогли коммунальным рабочим. После животное повезли к ветеринарам: у него диагностировали обезвоживание, конъюнктивит и повреждение челюсти.

По словам хозяйки питомца, Тимоша уже не молодой – ему 16 лет. Он сбежал из дома, залез на чердак и провалился в вентиляционную шахту. Он улетел с пятого этажа на первый, где и застрял. Там он находился четверо суток, пока хозяйка искала, где он.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Кот#Спасение#Вентиляция
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