Сидевшего четверо суток в вентиляции кота спасли в Краснотурьинске

Животное застряло в доме на улице Коммунальная, 35. Кота по имени Тимоша сотрудники сферы ЖКХ стали спасать утром, сообщает «Краснотурьинск LIVE».
Спасатели подъехали примерно в 15.30 и помогли коммунальным рабочим. После животное повезли к ветеринарам: у него диагностировали обезвоживание, конъюнктивит и повреждение челюсти.
По словам хозяйки питомца, Тимоша уже не молодой – ему 16 лет. Он сбежал из дома, залез на чердак и провалился в вентиляционную шахту. Он улетел с пятого этажа на первый, где и застрял. Там он находился четверо суток, пока хозяйка искала, где он.