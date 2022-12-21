ТПП провела исследование по программе "Бизнес-барометр коррупции”

Руководитель ТПП РФ пояснил, что исследование затрагивает разнообразные категории, а полученные оценки дают возможность провести достоверный анализ по множеству вопросов. Например, можно оценить, в какие моменты и в каких отраслях чаще всего предприниматели сталкиваются с коррупцией, поскольку с течением времени в этой сфере многое изменяется. В этом году впервые на первое место вышла отрасль обращения с твердыми бытовыми отходами, став самым коррумпированным направлением. Оказалось, что зачастую, чтобы произвести утилизацию своих отходов, надо давать взятки. В целом же доля жалоб на коррупцию снизились среди тех, кто сталкивается с этой проблемой часто, с 17% до 15%. И несмотря на то, что это всего 2%, это неплохой результат.