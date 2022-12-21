ТПП провела исследование по программе "Бизнес-барометр коррупции”

Ведущая Анна Гара задала вопрос о сегодняшнем состоянии российской экономики с учетом сложившейся ситуации. Сергей Катырин заявил, что ничего страшного не происходит вопреки ожиданиям стран, которые ввели антироссийские санкции, хотя потери, несомненно, есть.
Но глава ТПП РФ также подчеркнул, что макроэкономика страны находится в стабильном состоянии. Об этом пишет udm-info.ru.
Ранее специалисты давали прогнозы падения валового продукта на 2,9%. На данный момент этот показатель достигает лишь 2,5%. Что касается дефицита бюджета, то он, по ожиданиям, не превысит 2%. Это минимальный показатель среди государств “Большой двадцатки”. Уровень безработицы колеблется около 4%, невзирая на уход с рынка множества предприятий. Кроме того, страна демонстрирует неплохие результаты в торговой отрасли — за первые шесть месяцев текущего года, по данным ФТС, показатели торговли превысили прошлогодние на 25%, невзирая на санкционные ограничения.
Импорт в страну серьезно сократился, составив около 180 миллиардов долларов, а показатели экспорта приблизились к 430 миллиардам. Это свидетельствует о хорошей макроэкономической ситуации в государстве на конец текущего и начало следующего года. С учетом оказываемого на страну давления и огромного количества санкционных ограничений президент, парламент и правительство смогли общими усилиями с хорошими результатами завершить этот год.
– Сколько зарубежных компаний ушло из России?
– По сведениям Минтруда, порядка трех тысяч компаний. По-моему, 527 было ликвидировано как юрлица.
Кроме того, глава ТПП сообщил о 120 тысячах сотрудников, находящихся в простое, но еще не уволенных. В большей степени этот удар ощутила на себе отрасль автопрома. Произошло резкое падение производства легковых автомобилей. Бренды, имевшие заводы в РФ, покинули российский рынок. Тем не менее сфера восстанавливается, приступил к выпуску машин АвтоВАЗ. Хорошо складывается и сотрудничество с китайскими коллегами. В Туле осуществляется сборка внедорожников, идет обсуждение взаимодействия с другими заводами. Скорее всего, в ближайшие годы запустит линии и автозавод “Москвич”, который будет выпускать свои автомобили. Работа в этом направлении уже ведется. Автопром понемногу начинает восстанавливаться.
Страна активно сотрудничает с КНР, откуда ввозится автотранспорт. Это не только легковые авто, но и грузовые машины, сельхозтехника. Среди ввозимых легковых машин есть и те бренды, которые покинули РФ, но имеют производства в Китае.
Тем не менее задачей государства является не закупка импортных машин, а восстановление своей автомобильной промышленности и достижение лучших результатов, подчеркнул Катырин. Следует не повторять чужие достижения, а двигаться дальше, создавая более современные модели автомобилей. Кроме того, учитывая экологическую ситуацию, актуальным вопросом является выпуск электромобилей, такая возможность существует.
– Как вы оцениваете меры поддержки бизнесу в этих непростых условиях?
– В первую очередь, важно было финансово поддержать. Создано несколько программ, вы знаете, и фонд развития промышленности в этом направлении работает, и различные для системообразующих предприятий программы сделали в ФОТ-3.
Также из мер поддержки Сергей Катырин отметил установление налоговых льгот, перенос сроков платежей, реструктуризацию налоговых выплат и рассрочку по долгам. Таким образом, предприятиям будет проще преодолеть этот сложный для всех период.
Следующей важной мерой он назвал снижение административного давления. Речь идет, в частности, об отмене проверок, автопродлении лицензий и прочем – тех мерах, которые были приняты на федеральном уровне и подготовлены в том числе ТПП. Региональные власти тоже поддержали малый и средний бизнес, направляя на это имеющиеся ресурсы. Ряд ведомств сформировали программы, нацеленные на продвижение интересов предпринимателей, поиск рынков сбыта за рубежом, открытие новых логистических коридоров. ТПП привлекла весь свой инструментарий и деловые связи с другими государствами, организовала обмен многочисленными делегациями. Сергей Катырин рассказал об одной из таких делегаций, которую он возглавлял при выезде в Иран. Также российские делегации побывали в Узбекистане и Киргизии.
– Давайте поговорим о вашем проекте "Бизнес-барометр коррупции". Вы спрашиваете бизнес, каковы итоги в этом году?
– Это очень серьезное исследование. В нем участвуют индивидуальные предприятия, представители малого бизнеса, владельцы предприятий.
Руководитель ТПП РФ пояснил, что исследование затрагивает разнообразные категории, а полученные оценки дают возможность провести достоверный анализ по множеству вопросов. Например, можно оценить, в какие моменты и в каких отраслях чаще всего предприниматели сталкиваются с коррупцией, поскольку с течением времени в этой сфере многое изменяется. В этом году впервые на первое место вышла отрасль обращения с твердыми бытовыми отходами, став самым коррумпированным направлением. Оказалось, что зачастую, чтобы произвести утилизацию своих отходов, надо давать взятки. В целом же доля жалоб на коррупцию снизились среди тех, кто сталкивается с этой проблемой часто, с 17% до 15%. И несмотря на то, что это всего 2%, это неплохой результат.
Среди тех, кто редко сталкивался с этой проблемой, показатели упали с 60 до 40%, это очень хороший результат.
Выросло и число предпринимателей, ни разу не столкнувшихся с коррупцией, – с 20 до 40%.
Изменение ситуации в лучшую сторону очевидно, и хотя перемены происходят не так быстро, как хотелось бы, для бизнеса они имеют большое значение.