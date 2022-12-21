Трихолог дала советы по выбору материала шапок

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на врача, если на голове человек имеет жирную кожу, ему лучше избегать шапок из натуральной шерсти. Когда она касается такой кожи, это может привести к различным высыпаниям.
Лучше обходить стороной и шапки, в которых применяются синтетические материалы. Поскольку это опасно наэлектризовыванием волос. Что тоже плохо для их фолликул.
Самый лучший вариант, если в головной убор его изготовитель поставил хлопковую подкладку. Но совсем ходить без шапки в холодную погоду тоже не надо. Иначе страдают фолликулы. Не говорят уже о том, что можно банально застудить голову.