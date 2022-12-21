Цирк закрывается в Екатеринбурге на двухлетнюю реконструкцию

Известно, что зданию цирка более 40 лет. Оно нуждается в ремонте. Здесь будут заменены устаревшие конструкции и инженерные коммуникации. Всего в зале цирка больше 2,5 тысячи мест, а общая его площадь составляет 14,5 тысячи квадратных метров.