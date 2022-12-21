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Цирк закрывается в Екатеринбурге на двухлетнюю реконструкцию

Сегодня, 14:30
Фото: 1MI
В январе 2023 года в Екатеринбурге закроют на реконструкцию на два года цирк.

Об этом рассказала директор учреждения Тамара Бортникова на брифинге, передает «Интерфакс». В последний раз перед закрытием программу здесь покажут 15 января. После генподрядчику будут переданы ключи.

Во время ремонта в цирке переделают внутреннее убранство, зал для зрителей, а также вольеры для животных. Помимо этого, будет организована смотровая площадка.

На ремонт планируется израсходовать 2,5 млрд рублей. Такая сума указана в проектной документации. Деньги на эти цели будут выделены из федерального бюджета.

Известно, что зданию цирка более 40 лет. Оно нуждается в ремонте. Здесь будут заменены устаревшие конструкции и инженерные коммуникации. Всего в зале цирка больше 2,5 тысячи мест, а общая его площадь составляет 14,5 тысячи квадратных метров. 

Два года назад в помещениях проводился косметический ремонт.

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#Елена Озерова#Город#Новости УрФО#Цирк#Ремонт#Реконструкция
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