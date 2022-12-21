Укравшего телефон у подростка мужчину задержали полицейские на вокзале Нижнего Тагила

В полицию Нижнего Тагила обратилась жительница Екатеринбурга. Она рассказала, что у ее 16-летней дочери неизвестный украл телефон. Женщина пояснила, что украден телефон еще 16 августа на железнодорожном вокзале. Сумма ущерба составила примерно 24 тысячи рублей, сообщили в Линейном отделе полиции.
Сотрудниками полиции проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате удалось установить личность подозреваемого. Однако по горячим следам задержать преступника не удалось. Мероприятия продолжились и в начале ноября мужчина был задержан.
Установлено, что 16 августа 57-летний подозреваемый поехал на вокзал в Нижний Тагил, где ждал поезд до Екатеринбурга. На привокзальной площади мужчина увидел оставленный телефон, поднял его и положил в карман. Похищенный гаджет он продал за 3 тысячи рублей, а средства потратил на алкоголь.
Следователями в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за кражу. Вина подозреваемого уже доказана, уголовное дело передано на рассмотрение в суд.