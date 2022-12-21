Укравшего телефон у подростка мужчину задержали полицейские на вокзале Нижнего Тагила

Установлено, что 16 августа 57-летний подозреваемый поехал на вокзал в Нижний Тагил, где ждал поезд до Екатеринбурга. На привокзальной площади мужчина увидел оставленный телефон, поднял его и положил в карман. Похищенный гаджет он продал за 3 тысячи рублей, а средства потратил на алкоголь.