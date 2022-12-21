TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Укравшего телефон у подростка мужчину задержали полицейские на вокзале Нижнего Тагила

Сегодня, 13:50
Фото: 1MI
Сотрудники Линейного отдела полиции на станции Нижний Тагил задержали 57-летнего жителя Красноуральска. Мужчина похитил мобильный телефон у 16-летней девочки на железнодорожном вокзале.

В полицию Нижнего Тагила обратилась жительница Екатеринбурга. Она рассказала, что у ее 16-летней дочери неизвестный украл телефон. Женщина пояснила, что украден телефон еще 16 августа на железнодорожном вокзале. Сумма ущерба составила примерно 24 тысячи рублей, сообщили в Линейном отделе полиции.

Сотрудниками полиции проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате удалось установить личность подозреваемого. Однако по горячим следам задержать преступника не удалось. Мероприятия продолжились и в начале ноября мужчина был задержан.

Установлено, что 16 августа 57-летний подозреваемый поехал на вокзал в Нижний Тагил, где ждал поезд до Екатеринбурга. На привокзальной площади мужчина увидел оставленный телефон, поднял его и положил в карман. Похищенный гаджет он продал за 3 тысячи рублей, а средства потратил на алкоголь.

Следователями в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за кражу. Вина подозреваемого уже доказана, уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

Игровые приставки украли из двух кальян-баров в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Укрытие кабеля украл житель Нижнего Тагила с железнодорожного моста через рекуРецидивист из Ревды украл 17 велосипедовС карты экс-замглавы Росприроднадзора мошенники в Екатеринбурге украли 25 млн рублей
#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Екатеринбург#Кража#Вокзал#Город#Дети#Подросток
Подпишитесь
Многочасовые очереди: заболеваемость растет у детей и взрослых в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:32
Вертолет приземлился вблизи «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:25
От Кубы до Китая: студенты со всего мира приехали в Тагил на поэтический конкурс
Сегодня, 07:51
Количество трамваев временно снизится в Нижнем Тагиле из-за болеющих водителей
Сегодня, 04:58
Воздухом с превышением вредных веществ снова дышали жители Нижнего Тагила
19 декабря 11:31
«Какой сволочью надо быть»: недельного щенка подкинули на станцию под Нижним Тагилом
Сегодня, 07:58