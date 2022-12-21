В школе № 75/42 Нижнего Тагила нашли нарушения личной гигиены и уборки в пищеблоке

После регистрации случаев заболеваемости кишечной инфекции Роспотребнадзор провел ряд исследований. Специалисты взяли пробы пищи из пищеблока тагильской школы, дезинфицирующих средств, а также провели отбор проб с поверхностей различных объектов. Также на исследования отправили воду и провели обследование помещений.