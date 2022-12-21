В школе № 75/42 Нижнего Тагила нашли нарушения личной гигиены и уборки в пищеблоке

После регистрации случаев заболеваемости кишечной инфекции Роспотребнадзор провел ряд исследований. Специалисты взяли пробы пищи из пищеблока тагильской школы, дезинфицирующих средств, а также провели отбор проб с поверхностей различных объектов. Также на исследования отправили воду и провели обследование помещений.
По результатам проведенного эпидемиологического расследования выявлены нарушения требований санитарного законодательства в школе: неудовлетворительная организация и проведение влажной уборки и текущей дезинфекции в помещениях, — сообщили редакции TagilCity.ru в официальном ответе от Роспотребнадзора.
Также появились вопросы к гигиене работников пищеблока и организации уборки. Были выявлены нарушения личной гигиены сотрудников пищеблока, а также условия хранения пищевой продукции.
По информации представителей ведомства, источником инфекции может быть больной человек или носитель инфекции, а распространению способствовало нарушение требований санитарного законодательства.
Возникновению очага кишечной инфекции предшествовал занос инфекции с ребенком в детское образовательное учреждение. Дальнейшему распространению инфекции послужили нарушения режимных моментов в школе и на пищеблоке, — пояснили TagilCity.ru в ведомстве.
Добавим, информация о случаях кишечной инфекции и переходе ряда классов на дистанционное обучение появилась в конце ноября. На проведение эпидемиологического расследования понадобилось 20 рабочих дней. Результаты проверки были направлены в прокуратуру.