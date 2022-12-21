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В школе №75/42 Тагила нашли нарушения, а семья военного рискует остаться без жилья

Сегодня, 15:58
Фото: 1MI
В школе №75/42 Нижнего Тагила нашли санитарные нарушения, а семья мобилизованного из Нижней Туры рискует остаться без жилья. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 21 декабря.

На ж/д станции Лая под Нижним Тагилом женщина обнаружила брошенного щенка. Теперь она пытается найти животному новый дом.

«Какой сволочью надо быть»: недельного щенка подкинули на станцию под Нижним Тагилом
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Семья мобилизованного из Нижней Туры может остаться без жилья к Новому году. Дело в том, что мужчина был мобилизован в сентябре, и тех пор ни разу не получил зарплату. А его семья проживает на съемной квартире, которую требуется регулярно оплачивать.

Семья мобилизованного из Нижней Туры к Новому Году рискует остаться без жилья
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Из-за ремонта в Нижнем Тагиле перекроют улицу Рабочую. Проезд здесь будет запрещен с 23 декабря до 15 января. Машины не смогут проехать от участка на Береговой-Ударной до дома №12.

Машины не смогут проехать по одной из улиц Нижнего Тагила через несколько дней
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В школе №75/42 Нижнего Тагила сотрудники Роспотребнадзора нашли нарушения требований санитарного законодательства. Влажной уборке и текущей дезинфекции в помещениях поставлена оценка неудовлетворительно. Результаты направлены в прокуратуру.

В школе № 75/42 Нижнего Тагила нашли нарушения личной гигиены и уборки в пищеблоке
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Похолодание до -33 градусов в Свердловской области сменится теплом. Понижение температуры ожидается уже 22 декабря, а 23 декабря днем уже потеплеет до 0…-5 градусов.

30-градусные морозы в Нижнем Тагиле сменятся плюсовыми температурами
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