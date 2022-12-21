На ж/д станции Лая под Нижним Тагилом женщина обнаружила брошенного щенка. Теперь она пытается найти животному новый дом.
Семья мобилизованного из Нижней Туры может остаться без жилья к Новому году. Дело в том, что мужчина был мобилизован в сентябре, и тех пор ни разу не получил зарплату. А его семья проживает на съемной квартире, которую требуется регулярно оплачивать.
Из-за ремонта в Нижнем Тагиле перекроют улицу Рабочую. Проезд здесь будет запрещен с 23 декабря до 15 января. Машины не смогут проехать от участка на Береговой-Ударной до дома №12.
В школе №75/42 Нижнего Тагила сотрудники Роспотребнадзора нашли нарушения требований санитарного законодательства. Влажной уборке и текущей дезинфекции в помещениях поставлена оценка неудовлетворительно. Результаты направлены в прокуратуру.
Похолодание до -33 градусов в Свердловской области сменится теплом. Понижение температуры ожидается уже 22 декабря, а 23 декабря днем уже потеплеет до 0…-5 градусов.