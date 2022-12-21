Семья мобилизованного из Нижней Туры может остаться без жилья к Новому году. Дело в том, что мужчина был мобилизован в сентябре, и тех пор ни разу не получил зарплату. А его семья проживает на съемной квартире, которую требуется регулярно оплачивать.