В смертельном ДТП под Нижним Тагилом погибла семья цыган

За рулем попавшего в аварию автомобиля ехал муж одной из сестер. Он является жителем Краснодарского края и ехал с супругой в Салду тоже на свадьбу. Машина была приобретена месяц назад и официально не зарегистрирована. Отмечается, что авто было проблемным и перепродавалось как автохлам.

В Нижней Салде погибших девушек хорошо знали. Табор проживает в частном секторе. Сестры учились в местной школе. Педагоги рассказывают, что девушки всегда были ухожены, а родители следили за их учебой.