TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В смертельном ДТП под Нижним Тагилом погибла семья цыган

Сегодня, 14:50
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В аварии в районе «Титановой долины» погибла семья цыган. Трагедия случилась накануне 20 декабря. Они ехали в Нижний Тагил, чтобы передать приглашения на свадьбу. 22 декабря была запланирована свадьба одной из сестер. Однако теперь табор готовится к похоронам.

По трассе ехали три автомобиля. «Десятка» вишневого цвета замыкала колонну. Об этом рассказал Сано — один из членов семьи. Сам он ехал за рулем первого автомобиля, пишет Е1.

В последней машине ехали три сестры невесты. Одна из них родная, остальные двоюродные. Также там находился муж одной из них. Он остался жив, но получил переломы. По словам Сано, одна из девушек была беременной, на четвертом месяце.

Он отметил, что все произошло на его глазах.

Я видел всё в зеркале заднего вида. Это «Газель» пошла на обгон. Он [водитель] летел груженый и при этом говорил по телефону. Он чуть меня сначала не снес, а потом с ними столкнулся. Мы готовились к свадьбе, а будут похороны, — говорит Сано.

За рулем попавшего в аварию автомобиля ехал муж одной из сестер. Он является жителем Краснодарского края и ехал с супругой в Салду тоже на свадьбу. Машина была приобретена месяц назад и официально не зарегистрирована. Отмечается, что авто было проблемным и перепродавалось как автохлам.

В Нижней Салде погибших девушек хорошо знали. Табор проживает в частном секторе. Сестры учились в местной школе. Педагоги рассказывают, что девушки всегда были ухожены, а родители следили за их учебой. 

 

Сейчас в городе собирают средства на помощь семье. В результате аварии пятеро детей остались без мам.

4 человека погибли и 2 пострадали в ДТП на встречке под Нижним Тагилом
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Происшествия#ДТП#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Верхняя и Нижняя Салда#Подробности#Погибшие#Авария
Подпишитесь
Многочасовые очереди: заболеваемость растет у детей и взрослых в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:32
Вертолет приземлился вблизи «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:25
От Кубы до Китая: студенты со всего мира приехали в Тагил на поэтический конкурс
Сегодня, 07:51
Количество трамваев временно снизится в Нижнем Тагиле из-за болеющих водителей
Сегодня, 04:58
Воздухом с превышением вредных веществ снова дышали жители Нижнего Тагила
19 декабря 11:31
«Какой сволочью надо быть»: недельного щенка подкинули на станцию под Нижним Тагилом
Сегодня, 07:58