В смертельном ДТП под Нижним Тагилом погибла семья цыган

По трассе ехали три автомобиля. «Десятка» вишневого цвета замыкала колонну. Об этом рассказал Сано — один из членов семьи. Сам он ехал за рулем первого автомобиля, пишет Е1.
В последней машине ехали три сестры невесты. Одна из них родная, остальные двоюродные. Также там находился муж одной из них. Он остался жив, но получил переломы. По словам Сано, одна из девушек была беременной, на четвертом месяце.
Он отметил, что все произошло на его глазах.
Я видел всё в зеркале заднего вида. Это «Газель» пошла на обгон. Он [водитель] летел груженый и при этом говорил по телефону. Он чуть меня сначала не снес, а потом с ними столкнулся. Мы готовились к свадьбе, а будут похороны, — говорит Сано.
За рулем попавшего в аварию автомобиля ехал муж одной из сестер. Он является жителем Краснодарского края и ехал с супругой в Салду тоже на свадьбу. Машина была приобретена месяц назад и официально не зарегистрирована. Отмечается, что авто было проблемным и перепродавалось как автохлам.
В Нижней Салде погибших девушек хорошо знали. Табор проживает в частном секторе. Сестры учились в местной школе. Педагоги рассказывают, что девушки всегда были ухожены, а родители следили за их учебой.
Сейчас в городе собирают средства на помощь семье. В результате аварии пятеро детей остались без мам.