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Вертолет приземлился вблизи «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:25
Фото: TagilCity.ru
Днем 21 декабря над Дзержинским районом Нижнего Тагила пролетал вертолет, после он приземлился в районе «Уралвагонзавода». На текущей неделе в регионе ожидают приезд Владимира Путина.

Вертолет попал на кадры видео. Около 12 часов 21 декабря он прилетел в Дзержинский район, сделал круг над территорией района и приземлился предположительно на «Уралвагонзаводе».

Посещение Владимиром Путиным Свердловской области на текущей неделе обсуждают в регионе. Есть вероятность, что президент России посетит и Нижний Тагил, где на нужды СВО трудится коллектив оборонного «Уралвагонзавода». Дочернее предприятие Ростеха в Нижнем Тагиле работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить выполнение гособоронзаказа.

По словам первого заместитель генерального директора Государственной корпорации Ростех Владимира Артякова, часть ГОЗа предприятие выполняет досрочно. Он посетил Нижний Тагил в начале декабря, встретился с работниками УВЗ и осмотрел танковый конвейер.

Этой осенью работники тагильского предприятия получили государственные награды, среди них и водитель-испытатель боевых и специальных машин сборочного цеха Павел Семенов, который в том числе готовит ежегодно танки к Параду Победы в Нижнем Тагиле и Москве. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за особые заслуги в области российского машиностроения, большой вклад в дело защиты Отечества и поддержание обороноспособности страны, сообщают на предприятии. 
СМИ: визит Владимира Путина ожидается в Свердловской области
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#Александра Логинова#Нижний Тагил#Транспорт#Свердловская область#Владимир Путин#Уралвагонзавод#Вертолет#Дзержинский район
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