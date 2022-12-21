Вертолет приземлился вблизи «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле

Этой осенью работники тагильского предприятия получили государственные награды, среди них и водитель-испытатель боевых и специальных машин сборочного цеха Павел Семенов, который в том числе готовит ежегодно танки к Параду Победы в Нижнем Тагиле и Москве. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за особые заслуги в области российского машиностроения, большой вклад в дело защиты Отечества и поддержание обороноспособности страны, сообщают на предприятии.