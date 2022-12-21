Вертолет приземлился вблизи «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле

Вертолет попал на кадры видео. Около 12 часов 21 декабря он прилетел в Дзержинский район, сделал круг над территорией района и приземлился предположительно на «Уралвагонзаводе».
Посещение Владимиром Путиным Свердловской области на текущей неделе обсуждают в регионе. Есть вероятность, что президент России посетит и Нижний Тагил, где на нужды СВО трудится коллектив оборонного «Уралвагонзавода». Дочернее предприятие Ростеха в Нижнем Тагиле работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить выполнение гособоронзаказа.
По словам первого заместитель генерального директора Государственной корпорации Ростех Владимира Артякова, часть ГОЗа предприятие выполняет досрочно. Он посетил Нижний Тагил в начале декабря, встретился с работниками УВЗ и осмотрел танковый конвейер.