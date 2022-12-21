Владимир Путин наградил сержанта из Нижнего Тагила орденом Мужества

Ранее к ордену Мужества посмертно представили погибшего во время выполнения боевых задач Максима Белоусова из Новоуткинска. Известно, что мужчина поехал отдавать воинский долг практически сразу же после демобилизации из рядов срочной армии РФ. Знакомые свердловчанина пытались отговорить его от поездки на южные рубежи, однако Максим отвечал им фразой: «А кто вас защищать будет?». Об этом рассказал один из посетителей панихиды.