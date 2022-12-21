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Владимир Путин наградил сержанта из Нижнего Тагила орденом Мужества

Сегодня, 05:58
Фото: Алексей Бабенко
Президент РФ Владимир Путин вручил высшую госнаграду уроженцу Нижнего Тагила, сержанту нацгвардии Льву Макееву. Награждение прошло в Екатерининском зале Кремля 20 декабря.

В приветственной речи глава государства пояснил, что награждать будут участников специальной военной операции, которые в трудное для России и всего мира время выполняют боевые задачи и отстаивают государственное право на суверенитет.

Позже на сцену поднялся сержант из Нижнего Тагила Лев Макеев, который служит в Краснознамённом центре спецназначения «Витязь» национальной гвардии РФ.

[Выражаю слова благодарности] всем матерям, сестрам, женам, девушкам… всем тем, кто переживает и ждет своих мужчин. Ваша поддержка — наше все, — заявил кавалер ордена Мужества тагильчанин Лев Макеев.

С трибуны представитель силовых структур выразил благодарность за высокую оценку труда военных. Также Макеев поблагодарил командиров и жителей Нижнего Тагила, поддерживающих земляков.

Видеозапись награждения опубликовал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

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Ранее к ордену Мужества посмертно представили погибшего во время выполнения боевых задач Максима Белоусова из Новоуткинска. Известно, что мужчина поехал отдавать воинский долг практически сразу же после демобилизации из рядов срочной армии РФ. Знакомые свердловчанина пытались отговорить его от поездки на южные рубежи, однако Максим отвечал им фразой: «А кто вас защищать будет?». Об этом рассказал один из посетителей панихиды.

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