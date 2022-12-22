Борца с наркотиками из Екатеринбурга будут судить за взятку в 330 тысяч рублей

Уголовные дела возбуждены по п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Следствие полагает, что взятку мужчина деньги за невозбуждение уголовного дела, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
ЧП произошло в 2018 году. Тогда мужчина занимал должность старшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Екатеринбургу. Следствие полагает, что взятку полицейский вымогал.
Деньги он получил через двух посредников. Сумма взятки составила 330 тысяч рублей. За это мужчина должен был не составлять рапорт об обнаружении наркотиков.
Также следователи полагают, что обвиняемый вместе с напарником незаконно проник в жилище задержанного, где хранились запрещенные вещества. Он намеренно не зафиксировал то, что обнаружил наркотики.