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Депутаты делегировали Раудштейна и Балыбердина в комиссии Нижнего Тагила

Сегодня, 07:07
Фото: 1MI
Председатель городской думы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн и заместитель председателя гордумы, представитель «Уралвагонзавода» Алексей Балыбердин войдут в градостроительный совет администрации, а также комиссию по контролю за выполнением условий конкурса по продаже объектов культурного наследия.
Комиссия предлагает делегировать в состав градостроительного совета администрации города Нижний Тагил Раудштейна Вадима Анатольевича, председателя городской думы, и Балыбердина Алексея Владимировича, заместителя председателя городской думы, — сообщил председатель комиссии по развитию предпринимательской деятельности Константин Шведов в ходе шестого заседания городской думы.

Также он предложил кандидатуру Алексея Балыбердина для вхождения в состав новой комиссии по выполнению условий конкурса при продаже объектов культурного наследия.

В обоих случаях депутаты единогласно согласовали предложенные кандидатуры.

Напомним, градостроительный совет занимается рассмотрением общественно важных проектов. Например, в городе имеется зона А, где все новое строительство должно рассматриваться градсоветом.

Депутаты Нижнего Тагила войдут в градостроительный совет при мэрии
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Комиссия по выполнению условий конкурса при продаже объектов культурного наследия является новой. В ее состав войдут три человека из Управления муниципальным имуществом Нижнего Тагила, один человек из управления архитектуры, один из музея заповедника и представитель учреждения, отвечающего за контроль над памятниками архитектуры. Помимо этого в состав войдет один депутат.

В скором времени после утверждения комиссии планируется рассмотреть реализацию дома на улице Кирова, 21, который является объектом культурного наследия. При этом на карте данное здание помечено как «руины».

Продажу объектов культуры в Нижнем Тагиле будет контролировать новая комиссия
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#Ирина Кирилова#Политика#Касается каждого#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Алексей Балыбердин#Вадим Раудштейн#Константин Шведов#Комиссия#Голосование
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