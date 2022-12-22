Депутаты делегировали Раудштейна и Балыбердина в комиссии Нижнего Тагила

Комиссия по выполнению условий конкурса при продаже объектов культурного наследия является новой. В ее состав войдут три человека из Управления муниципальным имуществом Нижнего Тагила, один человек из управления архитектуры, один из музея заповедника и представитель учреждения, отвечающего за контроль над памятниками архитектуры. Помимо этого в состав войдет один депутат.