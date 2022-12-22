Депутаты делегировали Раудштейна и Балыбердина в комиссии Нижнего Тагила

Комиссия предлагает делегировать в состав градостроительного совета администрации города Нижний Тагил Раудштейна Вадима Анатольевича, председателя городской думы, и Балыбердина Алексея Владимировича, заместителя председателя городской думы, — сообщил председатель комиссии по развитию предпринимательской деятельности Константин Шведов в ходе шестого заседания городской думы.
Также он предложил кандидатуру Алексея Балыбердина для вхождения в состав новой комиссии по выполнению условий конкурса при продаже объектов культурного наследия.
В обоих случаях депутаты единогласно согласовали предложенные кандидатуры.
Напомним, градостроительный совет занимается рассмотрением общественно важных проектов. Например, в городе имеется зона А, где все новое строительство должно рассматриваться градсоветом.
Комиссия по выполнению условий конкурса при продаже объектов культурного наследия является новой. В ее состав войдут три человека из Управления муниципальным имуществом Нижнего Тагила, один человек из управления архитектуры, один из музея заповедника и представитель учреждения, отвечающего за контроль над памятниками архитектуры. Помимо этого в состав войдет один депутат.
В скором времени после утверждения комиссии планируется рассмотреть реализацию дома на улице Кирова, 21, который является объектом культурного наследия. При этом на карте данное здание помечено как «руины».