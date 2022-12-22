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Энергетики вошли в состав жюри экопоказа коллекции из мусора

Сегодня, 08:51
Фото: пресс-служба компании "Облкоммунэнерго"
Сотрудники «Облкоммунэнерго» совместно с педагогами «Станции юных натуралистов» Нижнего Тагила наградили победителей конкурса «Новая жизнь мусора, или дефиле Экологического Дома Моды». Мероприятие состоялось в городе в рамках экоакции «Остановим загрязнение города твердыми коммунальным отходами».

Конкурс по созданию одежды из твердых коммунальных отходов среди образовательных учреждений состоялся в Нижнем Тагиле. На суд жюри участники выставили 15 коллекций, самые лучшие выбрали представители Городской станции юннатов и «Облкоммунэнерго».

Первое место завоевала коллекция детского сада № 32 объединения «Детство», второе место — коллектив школы № 45, третье — Дзержинский дворец детского и юношеского творчества. Всего свои коллекции представили более 100 юных тагильчан.

Конкурс показал, что образовательные учреждения подошли к созданию коллекций со всей ответственностью. Участники доказали, что вещам и предметам можно дать вторую жизнь. Коллекции были такими разными, что выбрать из них лучшие стало непростой задачей. Поэтому первых мест оказалось сразу три, — отметил заместитель директора по развитию филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Углов.

Школьники Нижнего Тагила создают эксклюзивные коллекции из мусора уже более 20 лет, отметила методист Городской станции юннатов Галина Еремина.

Каждая из представленных в этом году коллекций явилась источником вдохновения и новых креативных идей, неповторимого стиля, — прокомментировала методист.
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#Ульяна Савина#Нижний Тагил#Мусор#Вывоз мусора#ТКО#АО "Облкоммунэнерго"#Станция юных натуралистов#Экология
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