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Есть «пострадавшие»: на станцию метро в Екатеринбурге прибыли полиция и пожарные

Сегодня, 03:52
Фото: 1MI

Станцию метро в Екатеринбурге эвакуируют и тушат

В ночь с 21 на 22 декабря на станции «Уралмаш» проходили учения, в которых мастерство оттачивали 25 спасателей, пожарные и правоохранители. Всех людей, трудившихся на пункте пересадки пассажиров, вывели на улицу.

Сотрудники подразделения пожарной охраны на спецмашинах и их коллеги прибыли к метро приблизительно между 2 и 3 часами ночи. Дальше работники МЧС провели учения, оттачивая алгоритм действий в случае ЧП.

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По легенде, на «Уралмаше» в Екатеринбурге загорелся поезд во время перегона. Машинисту удалось дотянуть транспорт до станции метро, после чего он принял решение об эвакуации. По замыслу автора, тушение пожара осложнялось наличием пострадавших: 3 человека получили травмы и нуждались в помощи, сообщает Е1.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Пожар#Происшествия#МЧС#Пожарные#Полиция
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