Есть «пострадавшие»: на станцию метро в Екатеринбурге прибыли полиция и пожарные

По легенде, на «Уралмаше» в Екатеринбурге загорелся поезд во время перегона. Машинисту удалось дотянуть транспорт до станции метро, после чего он принял решение об эвакуации. По замыслу автора, тушение пожара осложнялось наличием пострадавших: 3 человека получили травмы и нуждались в помощи, сообщает Е1.