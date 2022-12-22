Евгений Куйвашев утвердил новую меру поддержки для IT-компаний

Теперь IT-компании могут платить лишь половину аренды недвижимости для размещения объектов связи и центров обработки данных. Сокращение размера платы на 50% действует для владельцев, арендующих государственные или муниципальные помещения. Воспользоваться скидкой могут только те предприятия, которые имеют аккредитацию как IT-компании. В настоящее время в Свердловской области зарегистрировало более 750 компаний, работающих в сфере цифровых технологий.