Евгений Куйвашев утвердил новую меру поддержки для IT-компаний

В Свердловской области продолжают поддерживать развитие IT-компаний. Ранее о создании благоприятных условий для развития бизнеса в сфере цифровых технологий заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В декабре этого года глава региона утвердил еще одну меру поддержки для IT-компании, которая значительно снизит расходы IT-предпринимателей.
Теперь IT-компании могут платить лишь половину аренды недвижимости для размещения объектов связи и центров обработки данных. Сокращение размера платы на 50% действует для владельцев, арендующих государственные или муниципальные помещения. Воспользоваться скидкой могут только те предприятия, которые имеют аккредитацию как IT-компании. В настоящее время в Свердловской области зарегистрировало более 750 компаний, работающих в сфере цифровых технологий.
При этом процедура оформления меры поддержки достаточно проста. Представителям IT-компании нужно заполнить заявление в Министерстве по управлению государственным имуществом региона. Специально для этого ведомство разработало типовое заявление с указанием обязательных реквизитов и перечня необходимых документов. Заявиться на получение скидки предприниматели могут с 1 декабря этого года до 31 декабря 2023 года.
Льгота внесена в перечень мер поддержки, которые разработаны в рамках майского указа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о поддержке IT-отрасли в регионе. Также меры приняты для исполнения поручения президента России.