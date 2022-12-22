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Где покататься на коньках в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:50
Фото: 1MI
Прокатиться на коньках в Нижнем Тагиле можно как на открытых кортах, так и на закрытых площадках. Редакция TagilCity.ru выяснила, какие катки в этом году готовы принять горожан для зимних развлечений.

Список катков в Нижнем Тагиле

Катки с возможностью взять коньки на прокат есть в каждом районе города. Главное — учесть время их работы, чтобы вместо приятного времяпрепровождения не оказаться у закрытых дверей.

Спортивный комплекс «Президентский» на ГГМ

График работы: воскресенье — с 17.30.

Стадион «Юпитер» на ВМЗ

График работы: понедельник — пятница: с 15.00 до 21.00,

суббота и воскресенье: с 12.00 до 21.00.

Дворец ледового спорта им. В.К. Сотникова на Вагонке

График работы: среда — в 19.00,

суббота и воскресенье — в 19.00 и 20.15.

Стадион «Спутник» на Вагонке

График работы: суббота — с 14.00 до 21.00,
воскресенье — с 12.00 до 21.00.
Перерыв с 16.00 до 17.00.

Стадион «Юность» на улице Мира

График работы: четверг и пятница — с 18.00 до 21:00,
суббота и воскресенье — с 14:00 до 22:00.

Каток в парке им. Бондина

График работы: среда — воскресенье: с 12.30 до 21.00.

Стадион «Салют» на Старателе

График работы: среда — пятница: с 17.00 до 21.00,
суббота — с 15.00 до 21.00,
воскресенье — с 14.00 до 20.00.

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Список дворовых кортов в Нижнем Тагиле

Помимо катков на стадионах и в парках, в Нижнем Тагиле каждый год заливают дворовые корты, где кататься на коньках или играть в хоккей можно бесплатно и без ограничений по времени.

Адреса дворовых кортов на Вагонке:

  • проспект Дзержинского, 63 и 49;
  • Ленинградский проспект, 103;
  • улица Зари, 45;
  • улица Пихтовая, 12;
  • улица Володарского, 5;
  • улица Басова, 11.

Адреса дворовых кортов на ГГМ:

  • улица Тагилстроевская, 5;
  • улица Дружинина, 65;
  • Уральский проспект, 78.

Адреса дворовых кортов на Вые:

  • улица Красноармейская, 84;
  • улица Выйская, 53 (стадион «Юпитер»);
  • парк «Народный».

Адреса дворовых кортов на Красном Камне:

  • улица Победы, 42;
  • улица Пархоменко, 122 и 125.

Адреса дворовых кортов на Тагилстрое:

  • улица Гвардейская, 48;
  • улица Металлургов, 6.

Адреса дворовых кортов на Руднике им. III Интернационала:

  • улица Шмидта, 22.

Адреса дворовых кортов в центре города:

  • проспект Мира, 42а.
Дворовый каток на улице Зари, 45Дворовый каток на улице Зари, 45
Дворовый каток на улице Зари, 45Дворовый каток на улице Зари, 45
Дворовый каток на улице Зари, 45
Фото: TagilCity.ru

Большой каток появился у центральной елки на Театральной площади. Льдом залили 120 метров проспекта Строителей. По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, покататься на нем можно будет бесплатно. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос об организации проката для тагильчан и гостей города.

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