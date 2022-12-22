Катки с возможностью взять коньки на прокат есть в каждом районе города. Главное — учесть время их работы, чтобы вместо приятного времяпрепровождения не оказаться у закрытых дверей.
График работы: воскресенье — с 17.30.
График работы: понедельник — пятница: с 15.00 до 21.00,
суббота и воскресенье: с 12.00 до 21.00.
График работы: среда — в 19.00,
суббота и воскресенье — в 19.00 и 20.15.
График работы: суббота — с 14.00 до 21.00,
воскресенье — с 12.00 до 21.00.
Перерыв с 16.00 до 17.00.
График работы: четверг и пятница — с 18.00 до 21:00,
суббота и воскресенье — с 14:00 до 22:00.
График работы: среда — воскресенье: с 12.30 до 21.00.
График работы: среда — пятница: с 17.00 до 21.00,
суббота — с 15.00 до 21.00,
воскресенье — с 14.00 до 20.00.
Помимо катков на стадионах и в парках, в Нижнем Тагиле каждый год заливают дворовые корты, где кататься на коньках или играть в хоккей можно бесплатно и без ограничений по времени.
Большой каток появился у центральной елки на Театральной площади. Льдом залили 120 метров проспекта Строителей. По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, покататься на нем можно будет бесплатно. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос об организации проката для тагильчан и гостей города.