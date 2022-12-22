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Глава РЭО Буцаев: В Татарстане могут построить 5 объектов в сфере ТКО

Сегодня, 08:32
Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов обсудили строительство на территории региона перспективных объектов в сфере обращения с отходами.

В Татарстане планируется создать более пяти комплексных объектов по обращению с ТКО. Их совокупная мощность составит 1,8 миллиона тонн отходов в год, пишет inkazan.ru.

«Провели рабочую встречу с руководством Татарстана, на которой обсудили создание объектов обращения с отходами. Предварительно общая мощность комплексов составит 1,8 миллиона тонн ТКО в год», — отметил Буцаев.

Глава РЭО уточнил, что в проекты будет вложено 20 миллиардов рублей инвестиций.

При реализации инвестиционных проектов в рамках концессии Российский экологический оператор готов предоставить до 95% финансирования от общего объема требующихся средств. Предварительно необходимо разработать проектно-сметную документацию.

Появление в республике объектов позволит региону достичь показателей, установленных в рамках национального проекта «Экология», а также целей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Напомним, что основными задачами данного проекта является уменьшение объемов захоронения мусора на полигонах на 50% и полная сортировка отходов на территории Татарстана.

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