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Из-за приезда Путина в Тагиле введут ограничения, а депутаты приняли рекордный бюджет

Сегодня, 16:09
Фото: 1MI
Из-за приезда Владимира Путина в Нижнем Тагиле введут ограничения, а депутаты приняли рекордный бюджет города. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 22 декабря.

Из-за визита Владимира Путина в Нижний Тагил 23 декабря отменено учебное вождение в автошколах, а также занятия в ДК им. И. В. Окунева. Помимо этого, в городе ожидаются пробки.

В Нижнем Тагиле вводят ограничения в связи с приездом Владимира Путина
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Руководство компании «УК Восточная», которая является арендатором «НТКРЗ» в Нижнем Тагиле, принудило персонал написать заявление на увольнение по собственному желанию.  Об этом сообщают сами уволившиеся работники.

Работники арендатора КРЗ в Тагиле заявили о принуждении уволиться по собственному
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В результате пожаров на территории Нижнего Тагила в 2022 году погибло девять человек. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее. В этом году произошло 737 пожаров, а в прошлом – 964.

Тагильчане стали реже гибнуть в пожарах в 2022 году
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В Нижнем Тагиле депутаты единогласно приняли бюджет города на 2023 год. Поступление доходов на 2023 год спрогнозировано на уровне 20,2 миллиарда рублей, расходов — 20,6 миллиарда. Дефицит бюджета — 426 млн рублей.

Рекордный бюджет города более 20 млрд рублей единогласно приняли в Нижнем Тагиле
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Покататься на коньках в Нижнем Тагиле можно как на открытых кортах, так и на закрытых площадках. Журналисты TagilCity.ru выяснили, какие катки в этом году открыты для жителей города.

Где покататься на коньках в Нижнем Тагиле
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