Из-за визита Владимира Путина в Нижний Тагил 23 декабря отменено учебное вождение в автошколах, а также занятия в ДК им. И. В. Окунева. Помимо этого, в городе ожидаются пробки.
Руководство компании «УК Восточная», которая является арендатором «НТКРЗ» в Нижнем Тагиле, принудило персонал написать заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом сообщают сами уволившиеся работники.
В результате пожаров на территории Нижнего Тагила в 2022 году погибло девять человек. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее. В этом году произошло 737 пожаров, а в прошлом – 964.
В Нижнем Тагиле депутаты единогласно приняли бюджет города на 2023 год. Поступление доходов на 2023 год спрогнозировано на уровне 20,2 миллиарда рублей, расходов — 20,6 миллиарда. Дефицит бюджета — 426 млн рублей.
Покататься на коньках в Нижнем Тагиле можно как на открытых кортах, так и на закрытых площадках. Журналисты TagilCity.ru выяснили, какие катки в этом году открыты для жителей города.