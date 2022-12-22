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Медеплавильный завод в Ревде закупил три новых автобуса

Сегодня, 05:53
Фото: пресс-служба УГМК
Среднеуральский медеплавильный завод (входит в состав УГМК) в Ревде приобрел ля автотранспортного цеха два ПАЗа и один Yutong 2022 года выпуска. Теперь поездки станут комфортнее как для водителей, так и пассажиров.

Новые ПАЗы отправятся работать в производственный отдел завода, а Yutong заменит на линии  ГолАЗ 2005 года выпуска. Транспорт будет возить гостей завода на экскурсии, ветеранов — в санатории, детей сотрудников — в лагеря. Поездки станут комфортнее и для заводчан: на автобусах рабочие ездят на медосмотр и на мероприятия.

Обновленный автопарк уже оценили водители. Алексей Вашурин, сотрудник автотранспортного цеха, куда поступили ПАЗы, поблагодарил руководство за приобретение. С его слов, новые машины сделаны для комфортной перевозки пассажиров. Хозяева нового Yutong отметили увеличение мест и дополнительные функции.

Много дополнительных опций, более комфортные сидения, как для пассажиров, так и для водителя. У каждого кресла — входы USB для зарядки гаджетов, водительское оснащено массажером, есть кондиционер, — рассказал водитель АТЦ Анатолий Мартынов.
Фото: пресс-служба УГМК

Напомним, СУМЗ — один из крупнейших химико-металлургических комплексов Среднего Урала. 

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#Ульяна Савина#Новости УрФО#Общество#Завод#Автобусы
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