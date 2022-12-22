Медеплавильный завод в Ревде закупил три новых автобуса

Новые ПАЗы отправятся работать в производственный отдел завода, а Yutong заменит на линии ГолАЗ 2005 года выпуска. Транспорт будет возить гостей завода на экскурсии, ветеранов — в санатории, детей сотрудников — в лагеря. Поездки станут комфортнее и для заводчан: на автобусах рабочие ездят на медосмотр и на мероприятия.
Обновленный автопарк уже оценили водители. Алексей Вашурин, сотрудник автотранспортного цеха, куда поступили ПАЗы, поблагодарил руководство за приобретение. С его слов, новые машины сделаны для комфортной перевозки пассажиров. Хозяева нового Yutong отметили увеличение мест и дополнительные функции.
Много дополнительных опций, более комфортные сидения, как для пассажиров, так и для водителя. У каждого кресла — входы USB для зарядки гаджетов, водительское оснащено массажером, есть кондиционер, — рассказал водитель АТЦ Анатолий Мартынов.
Напомним, СУМЗ — один из крупнейших химико-металлургических комплексов Среднего Урала.