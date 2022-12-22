Медеплавильный завод в Ревде закупил три новых автобуса

Новые ПАЗы отправятся работать в производственный отдел завода, а Yutong заменит на линии ГолАЗ 2005 года выпуска. Транспорт будет возить гостей завода на экскурсии, ветеранов — в санатории, детей сотрудников — в лагеря. Поездки станут комфортнее и для заводчан: на автобусах рабочие ездят на медосмотр и на мероприятия.