Мужчина погиб в ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург-Тюмень

Выяснилось, что на легковой автомобиль наехал ГАЗ Next А21R32. За рулем был водитель с 30-летним стажем, причина случившегося пока неизвестна. Зарубежным автомобилем управлял мужчина 1980-го года рождения. В какой-то момент он вышел из машины и открыл багажник. Манипуляции с автомобилем ныне погибший совершал без светоотражающего жилета.