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Мужчина погиб в ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург-Тюмень

Сегодня, 07:02
Фото: управление ГИБДД по Свердловской области
Подробности ДТП, случившегося 21 декабря 2022 года приблизительно в 19:00 по уральскому времени, раскрыли в свердловском ГИБДД. В результате аварии скончался водитель Lifan, а его сын (предположительно) получил травмы.

Выяснилось, что на легковой автомобиль наехал ГАЗ Next А21R32. За рулем был водитель с 30-летним стажем, причина случившегося пока неизвестна. Зарубежным автомобилем управлял мужчина 1980-го года рождения. В какой-то момент он вышел из машины и открыл багажник. Манипуляции с автомобилем ныне погибший совершал без светоотражающего жилета.

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После наезда мужчина скончался на месте. Пострадал и предполагаемый сын автомобилиста: его отправили под наблюдение врачей в больницу города Камышлова. Госавтоинспекция продолжает расследование деталей произошедшего, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

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