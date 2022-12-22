Новый год с заботой о себе

Есть примета: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Безусловно, важно встречать Новый год здоровым. А для этого необходимо проверить основные показатели своего организма.
Специально для этого перед Новым годом специалисты медицинской компании ИНВИТРО выбрали 23 самых востребованных профиля анализов и снизили на них цену на 23%. Они помогут проверить, что по-настоящему важно. Уделив совсем немного времени своему здоровью, вы сможете, например, вовремя выявить свои «болевые точки», понять, как работают основные системы организма, оценить гормональный статус и пройти скрининг на инфекции. В акции участвуют целых 23 исследования! Пройдя до 31 декабря любой чекап со скидкой 23%, вы сможете начать Новый 2023 год со здоровья.
Сданный вовремя анализ – залог здоровья
Мы часто задумываемся об анализах уже когда начало развиваться какое-то заболевание или мы ощущаем дискомфорт, но регулярная диагностика важна и тогда, когда все идет хорошо. Ведь именно поддержание здоровой и сбалансированной работы всех систем организма – это настоящий залог здоровья и долголетия. Зачем же проходить обследования регулярно? Прежде всего, чтобы убедиться, что организм функционирует нормально, обменные процессы в норме, а работа органов и систем не нарушена. В эти предновогодние дни скидка 23% распространяется на широкий спектр исследований, который поможет:
Что важно проверять?
В портфеле исследований ИНВИТРО сегодня доступны более 3 000 видов исследований, как же выбрать те, которые нужны именно вам? Мы подумали и об этом и в преддверии нового, 2023 года выбрали для нашей программы «Чекап-23» самые важные и показательные исследования.
Описание всех профилей и исследований представлены в одном месте с описанием направленности и важности прохождения исследования Новогодняя акция "Чекап`23" с 20.12 – 31.12.2022 в Инвитро - moscow (invitro.ru)
Сдать анализы и пройти обследование можно в любом офисе, которые находятся в шаговой доступности в любом районе города. Выбрать удобный офис можно на сайте медицинской компании ИНВИТРО.
Постоянно на связи
Исследование предпочтительно проходить натощак, после 8–14 часов ночного голодания (воду пить можно). Накануне исследования необходимо исключить повышенные психоэмоциональные и физические нагрузки, спортивные тренировки, прием алкоголя; за час до исследования – курение.
Скидка 23% на перечисленные обследования и анализы уже начала действовать с 20 декабря. Она будет действовать до 31 декабря, так что есть время до Нового года получить ответы на все волнующие вопросы о вашем здоровье.
Самое лучшее пожелания на новый год – здоровья. Пожелайте его себе сами!
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