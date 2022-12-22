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Открытие елки на Вагонке перенесли из-за приезда Путина в Нижний Тагил

Сегодня, 11:32
Фото: пресс-служба УВЗ
Открытие главной елки Дзержинского района Нижнего Тагила перенесли на неопределенную дату. Ориентировочно это 26 декабря, сообщили редакции TagilCity.ru во дворце имени И. В. Окунева.

Ранее мероприятие было запланировано на 23 декабря с 17:30 до 19:00. Из-за ожидаемого приезда президента Российской Федерации открытие главной районной елки пришлось отменить и перенести на неопределенный срок.

Предположительно, открытие перенесено на 26 декабря, — сообщили корреспонденту TagilCity.ru в ДК им. И. В. Окунева.
В Нижнем Тагиле вводят ограничения в связи с приездом Владимира Путина
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Напомним, Владимира Путина ожидают в Нижнем Тагиле 23 декабря. В связи с его приездом в городе вводят ряд ограничений. Так, автошколам запретили проводить уроки вождения на улицах города, а во дворце культуры им. И.В.Окунева отменили занятия 22 и 23 декабря.

#Нижний Тагил#Свободное время#Эксклюзив#Дети#Елка#Новогодняя елка#ДК Окунева#Отмена#Владимир Путин#Юлия Степанова
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В Нижнем Тагиле вводят ограничения в связи с приездом Владимира Путина
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