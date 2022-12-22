Напомним, Владимира Путина ожидают в Нижнем Тагиле 23 декабря. В связи с его приездом в городе вводят ряд ограничений. Так, автошколам запретили проводить уроки вождения на улицах города, а во дворце культуры им. И.В.Окунева отменили занятия 22 и 23 декабря.