Ранее мероприятие было запланировано на 23 декабря с 17:30 до 19:00. Из-за ожидаемого приезда президента Российской Федерации открытие главной районной елки пришлось отменить и перенести на неопределенный срок.
Предположительно, открытие перенесено на 26 декабря, — сообщили корреспонденту TagilCity.ru в ДК им. И. В. Окунева.
Напомним, Владимира Путина ожидают в Нижнем Тагиле 23 декабря. В связи с его приездом в городе вводят ряд ограничений. Так, автошколам запретили проводить уроки вождения на улицах города, а во дворце культуры им. И.В.Окунева отменили занятия 22 и 23 декабря.