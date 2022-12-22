Перекрытие дорог в Нижнем Тагиле из-за приезда Владимира Путина не планируется

Работать будем в штатном режиме. Отдельных перекрытий не планируется, — сообщил TagilCity.ru источник в ГИБДД, знакомый с ситуацией.
Однако в Нижний Тагил на период с 23 по 25 декабря прибывает спецбатальоном ДПС Свердловской области. В эти дни совместно с местными сотрудниками будут проводиться рейды в разных районах города, а также в Горноуральском городском округе.
Автоинспекторы будут выявлять водителей без прав и в состоянии алкогольного опьянения. При работе сотрудники ГИБДД собираются использовать метод «Стоп-контроль», то есть массовую остановку автомобилей.
Также в отделе пропаганды Нижнего Тагила попросили сообщать о нарушениях правил дорожного движения водителями и пешеходами по телефону 8 (3435) 47-70-01.
Напомним, из-за приезда Владимира Путина открытие новогодней елки на Вагонке в Нижнем Тагиле перенесено на неопределенный срок.