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Перекрытие дорог в Нижнем Тагиле из-за приезда Владимира Путина не планируется

Сегодня, 13:45
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Перекрытие движения для транспорта во время визита президента РФ Владимира Путина в Нижний Тагил не планируется. Он посетит город 23 декабря.
Работать будем в штатном режиме. Отдельных перекрытий не планируется, — сообщил TagilCity.ru источник в ГИБДД, знакомый с ситуацией.

Однако в Нижний Тагил на период с 23 по 25 декабря прибывает спецбатальоном ДПС Свердловской области. В эти дни совместно с местными сотрудниками будут проводиться рейды в разных районах города, а также в Горноуральском городском округе.

Автоинспекторы будут выявлять водителей без прав и в состоянии алкогольного опьянения. При работе сотрудники ГИБДД собираются использовать метод «Стоп-контроль», то есть массовую остановку автомобилей.

Также в отделе пропаганды Нижнего Тагила попросили сообщать о нарушениях правил дорожного движения водителями и пешеходами по телефону 8 (3435) 47-70-01.

Напомним, из-за приезда Владимира Путина открытие новогодней елки на Вагонке в Нижнем Тагиле перенесено на неопределенный срок.

Открытие елки на Вагонке перенесли из-за приезда Путина в Нижний Тагил
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#Евгения Сафина#Визит Владимира Путина в Нижний Тагил 23 декабря 2022 г.#Эксклюзив#Нижний Тагил#Владимир Путин#ГИБДД#Дороги#Батальон#ДПС#Транспорт
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