Подростки избили посетителей KFC в Екатеринбурге

Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, что группа несовершеннолетних, в числе которых были и девочки, подошли к столу. За столом сидели молодые люди и ели. Затем тинейджеры стали агрессивно вести диалог, а после напали и стали избивать их руками и ногами, сообщает Е1.
По словам пострадавших, подросткам было от 14 до 17 лет. Они насчитали восемь молодых людей и двух девушек. Также они отметили, что нападавшие были похожи на южан.
Избитые добавили, что подростки сначала вымогали у них деньги и алкоголь, а после этого набросились.
На кадрах видно, что за соседним столиком сидели мужчина и женщина. Когда началась драка они встали и ушли. Разнял драку охранник заведения. Пострадавшие планируют написать заявление в полицию.