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Подростки избили посетителей KFC в Екатеринбурге

Сегодня, 09:30
Фото: 1MI
В Екатеринбурге группа подростков избила посетителей, находившихся в ресторане быстрого питания KFC на проспекте Ленина.

Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, что группа несовершеннолетних, в числе которых были и девочки, подошли к столу. За столом сидели молодые люди и ели. Затем тинейджеры стали агрессивно вести диалог, а после напали и стали избивать их руками и ногами, сообщает Е1.

По словам пострадавших, подросткам было от 14 до 17 лет. Они насчитали восемь молодых людей и двух девушек. Также они отметили, что нападавшие были похожи на южан.

Избитые добавили, что подростки сначала вымогали у них деньги и алкоголь, а после этого набросились.

На кадрах видно, что за соседним столиком сидели мужчина и женщина. Когда началась драка они встали и ушли. Разнял драку охранник заведения. Пострадавшие планируют написать заявление в полицию.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Драка#Побои#Ресторан
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