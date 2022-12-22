Подростки избили посетителей KFC в Екатеринбурге

Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, что группа несовершеннолетних, в числе которых были и девочки, подошли к столу. За столом сидели молодые люди и ели. Затем тинейджеры стали агрессивно вести диалог, а после напали и стали избивать их руками и ногами, сообщает Е1.