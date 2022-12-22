TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Предприниматель запустил рекламу с Киану Ривзом в Екатеринбурге

Сегодня, 13:56
Фото: 1MI
В Екатеринбурге бизнесмен запустил на большом экране в центре города рекламу своего магазина. В ней показана знаменитая сцена из первой части фильма «Матрица».

В рекламе вместо склада с оружием Киану Ривз оказывается в магазин видеокамер. Сам предприниматель пояснил ЕАН, что захотел сделать видео в стиле «рекламы из 90-х». 

При помощи видеомонтажа он наклеил на русских актеров лица голливудских звезд. По словам предпринимателя, авторские права принадлежат недружественной стране. В связи с этим он решился взять оригинал видеоролика.

Сегодня за соблюдением этих прав никто особенно не следит, - объяснил свое решение предприниматель.

Также он добавил, что видео будет размещено и в соцсетях компании. Он планирует создавать и новые видео с героями из разных кинофильмов.

Звуковая реклама на улицах Екатеринбурга признана незаконной
Узнать подробнее
Читайте также:
Реклама распродажи из орущего рупора на светофоре в Нижнем Тагиле признана незаконной«Орет на всю округу»: тагильчанка пожаловалась на назойливую уличную рекламу
#Елена Озерова#Город#Новости УрФО#Реклама#Актер#Предприниматель
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле вводят ограничения в связи с приездом Владимира Путина
Сегодня, 09:11
Индекс «Оливье»: во сколько обойдется тагильчанам популярный салат на новый год
Вчера, 15:58
Открытие елки на Вагонке перенесли из-за приезда Путина в Нижний Тагил
Сегодня, 11:32
Депутаты отправили в отставку главу Алапаевска
Сегодня, 11:20
Депутаты делегировали Раудштейна и Балыбердина в комиссии Нижнего Тагила
Сегодня, 07:07
Рекордный бюджет города более 20 млрд рублей единогласно приняли в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:54