Предприниматель запустил рекламу с Киану Ривзом в Екатеринбурге

В рекламе вместо склада с оружием Киану Ривз оказывается в магазин видеокамер. Сам предприниматель пояснил ЕАН, что захотел сделать видео в стиле «рекламы из 90-х».
При помощи видеомонтажа он наклеил на русских актеров лица голливудских звезд. По словам предпринимателя, авторские права принадлежат недружественной стране. В связи с этим он решился взять оригинал видеоролика.
Сегодня за соблюдением этих прав никто особенно не следит, - объяснил свое решение предприниматель.
Также он добавил, что видео будет размещено и в соцсетях компании. Он планирует создавать и новые видео с героями из разных кинофильмов.