Продукты дорожают к новому году в Свердловской области

Так, стоимость полукопченой и варено-копченой колбасы увеличилась на 3,95% и составила 635,37 рубля за килограмм. А сосиски и сардельки в среднем можно было приобрести за 525,01 рубля (+2,91%).
Литр молока подорожал до 68,09 рубля (+0,11%), десяток яиц обходился свердловчанам в 79,81 рубля (+0,48%), а килограмм говядины — до 518,17 рубля (+1,26%). Также, по данным Свердловскстата, в цене прибавили маргарин и сливочное масло, сыры, конфеты и печенье, пшеничный хлеб, рис, вермишель и макароны.
Овощи также продолжают дорожать на прилавках магазинов. За неделю лишь картофель немного снизился в цене, до 26,93 рубля за килограмм (-0,57%). Белокочанную капусту в среднем продавали за 22,84 рубля за килограмм (+0,09%), лук — за 30,43 рубля (+1,54%).
За килограмм моркови свердловчане платили 31,08 рубля (+0,88%), а за свеклу — 27,11рубля (+0,47%). Больше всего из овощей в цене поднялись огурцы и помидоры, до 159,52 и 137,95 рубля соответственно (+3,43% и +2,17%).
Однако некоторые позиции все-таки подешевели. Килограмм сахара покупателям обходился в 61,30 рубля (-3,14%), литр подсолнечного масла стоил в среднем 124,94 рубля (-0,86%), килограмм пшеничной муки — 51,65 (-1,19%).