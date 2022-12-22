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Продукты дорожают к новому году в Свердловской области

Сегодня, 11:21
Фото: 1MI
Увеличение стоимости на большинство продуктов зафиксировано в Свердловской области за неделю с 12 по 19 декабря. Согласно статистике, больше всего подорожали копченые колбасы, сардельки и сосиски.

Так, стоимость полукопченой и варено-копченой колбасы увеличилась на 3,95% и составила 635,37 рубля за килограмм. А сосиски и сардельки в среднем можно было приобрести за 525,01 рубля (+2,91%).

Литр молока подорожал до 68,09 рубля (+0,11%), десяток яиц обходился свердловчанам в 79,81 рубля (+0,48%), а килограмм говядины — до 518,17 рубля (+1,26%). Также, по данным Свердловскстата, в цене прибавили маргарин и сливочное масло, сыры, конфеты и печенье, пшеничный хлеб, рис, вермишель и макароны.

Овощи также продолжают дорожать на прилавках магазинов. За неделю лишь картофель немного снизился в цене, до 26,93 рубля за килограмм (-0,57%). Белокочанную капусту в среднем продавали за 22,84 рубля за килограмм (+0,09%), лук — за 30,43 рубля (+1,54%).

За килограмм моркови свердловчане платили 31,08 рубля (+0,88%), а за свеклу — 27,11рубля (+0,47%). Больше всего из овощей в цене поднялись огурцы и помидоры, до 159,52 и 137,95 рубля соответственно (+3,43% и +2,17%).

Однако некоторые позиции все-таки подешевели. Килограмм сахара покупателям обходился в 61,30 рубля (-3,14%), литр подсолнечного масла стоил в среднем 124,94 рубля (-0,86%), килограмм пшеничной муки — 51,65 (-1,19%).

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