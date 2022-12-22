Продукты дорожают к новому году в Свердловской области

Овощи также продолжают дорожать на прилавках магазинов. За неделю лишь картофель немного снизился в цене, до 26,93 рубля за килограмм (-0,57%). Белокочанную капусту в среднем продавали за 22,84 рубля за килограмм (+0,09%), лук — за 30,43 рубля (+1,54%).