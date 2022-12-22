Работники арендатора КРЗ в Тагиле заявили о принуждении уволиться по собственному

На вопросы о выплате долга по заработной плате директор ничего не конкретного не сказал, утверждает собеседник редакции. Единственное, директор сообщил одному из сотрудников, что график выплаты задолженности он уже предоставил в прокуратуру. Добавим, что 8 декабря сотрудники компании писали заявление в прокуратуру, а рассчитали же их заявлением от 30 ноября (вместо фактически 20 декабря).