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Работники арендатора КРЗ в Тагиле заявили о принуждении уволиться по собственному

Сегодня, 03:17
Фото: 1MI
Руководство компании «УК Восточная» — арендатора НАО «НТКРЗ» в Нижнем Тагиле — принудило персонал написать заявление на увольнение по собственному желанию, утверждают сотрудники. О том, почему они согласились на условия работодателя — узнал TagilCity.ru.

20 декабря директор компании Раеф Салихов поставил людей перед выбором, рассказали TagilCity.ru экс-сотрудники «УК Восточная». Либо писать заявление на увольнение по собственному желанию здесь и сейчас и получать документы. Либо ждать другого варианта выдачи трудовой книжки, но неизвестно когда.

Люди признались, что изначально их очень возмутил вариант увольнения по собственному желанию, они верили, что их рассчитают, как положено. Однако накануне все приняли решение сразу забрать свои трудовые книжки, потому что иного реального варианта им не предложили.

Всех принудили писать по собственному желанию. Аргументируя тем, что выдают они их сегодня последний день. Потом ищите, как говорится, ветра в поле, — рассказал редакции TagilCity.ru экс-сотрудник «УК Восточная».
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На вопросы о выплате долга по заработной плате директор ничего не конкретного не сказал, утверждает собеседник редакции. Единственное, директор сообщил одному из сотрудников, что график выплаты задолженности он уже предоставил в прокуратуру. Добавим, что 8 декабря сотрудники компании писали заявление в прокуратуру, а рассчитали же их заявлением от 30 ноября (вместо фактически 20 декабря).

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Чтобы попрощаться с сотрудниками, компания сняла кабинет в здании «Экспресс» на вокзале. Комментарий по поводу ситуации и такого решения корреспонденту у него получить не удалось: мужчина не отвечает в мессенджерах.

Напомним, сотрудники компаний-арендаторов банкрота НТКРЗ в Нижнем Тагиле страдают из-за юридических разборок с конкурсным управляющим. Доступ в здание был перекрыт месяц назад, на тот момент люди остались без работы и возможности забрать свои вещи и документы. TagilCity.ru следит за развитием событий. 

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