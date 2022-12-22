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Раненого мобилизованного из Первоуральска 3 недели ищет жена

Сегодня, 06:45
Фото: 1MI
Борис из Первоуральска на протяжении трех недель не выходит на связь с членами семьи. Ранее мужчина получил ранение, лежал в госпитале, но, по мнению жены, не прошел полный курс лечения.

38-летнего свердловчанина мобилизовали при вклеенном в военный билет листочке «0 боевых дней», рассказала женщина изданию Е1. Мужчина служил «срочку» в Чечне, а 29 сентября отправился на переобучение для дальнейшей отправки на спецоперацию ВС РФ.

8 ноября военнообязанный получил ранение, о чем сообщил своей супруге. Причиной травмы стал осколок, который прошел навылет через правое бедро. Менее, чем через месяц, Борис был отпущен врачами ЛНР — 5 декабря. Трехнедельное лечение не помогло избавиться от боли.

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С 6 декабря, сетует Анна, от мужа нет никаких известий. С ее слов, мужчине опасно находиться на передовой, но именно туда его отправили после выписки. Об этом рассказали боевые товарищи жителя Первоуральска.

После обращения к уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой, военный нашелся. Он в данный момент на фронте.

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