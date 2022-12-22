Ребенок на санях чуть не замерз в сугробе в 40-градусный мороз на Ямале

Ребенок был найден во время патрулирования территории, сообщает портал «Ямал 1».
Сами спасатели пояснили, что в тундру заехали, чтобы найти заблудившегося жителя. Во время поездки спасатели отряда «Ямалспас» обратили внимание на нарты, в которых находился 12-летний мальчик.
Выяснилось, что ребенка на сани посадил отец. Сам же он сел за руль снегохода и катал мальчика, как вдруг тот оторвался и улетел. А папа продолжил поездку и заметил пропажу только спустя час.
Ребенка посадили в автомобиль, где он согрелся. После его отдали родителю. Медпомощь мальчику не потребовалась.