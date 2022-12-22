Редакция «Новых известий» назвала лучших российских политтехнологов в 2022 году

С 15 по 7 декабря этого года провел первый этап исследования, пишет newizv.ru. Для этого использовали методы очного и заочного анкетирования. На первом этапе итоговая выборка составила 212 анкет специалистов, которые ведут свою деятельность на рынке страховых услуг в области политконсалтинга, а также штатных политтехнологов партий и заказчиков услуг политконсультантов.
В рамках второго этапа, с 8 по 19 декабря, собрали еще 124 анкеты, из них отбраковали 5. В итоге получили 331 анкету.
Ряд лидеров в своих субъектах уже попали в топы той или иной категории на федеральном уровне. Было принято решение не дублировать этих профессионалов на уровне регионов. Ряд политтехнологов без жесткой привязки к территории попали сразу в несколько списков.
В Центральном федеральном округе лучшими признали Александра Асафова, Антона Садкина, Сергея Тарасьянца, Андрея Ищенко, Игоря Копылова. В Северо-Западном федеральном округе в топ вошли Валентин Бианки, Лев Павлючков, Алексей Высоцкий, Петр Бычков, Инга Бурикова. В ЮФО лидерами стали Сергей Смирнов, Николай Петропавловский, Станислав Крутянский, Алексей Шевченко, Роман Базиков. В СКФО — Андрей Прилатов, Антон Исаев, Артур Насонов, Марат Едзоев, Алексей Батаев.
В Приволжском федеральном округе Сергея Кудлая, Веру Леонову, Владимира Андреева, Юлию Трофимовскую (Бачикало), Владимира Кудашова признали лучшими. Победителями на территории Уральского федерального округа стали Кирилл Истомин, Сергей Сарычев, Алексей Швайгерт, Константин Киселев, Аксана Панова. В Сибирском федеральном округе в топ вывели Михаила Пальчика, Михаила Халугу, Валерия Смородникова, Марию Сергееву, Владимира Титенкова. В ДФО победителями стали Илья Митькин (Спокойнов), Андрей Пономарев, Алексей Васильев, Даниил Ермилов, Роман Моложон. Новые территории России в области политтехнологий возглавили Максим Шугалей, Дмитрий Чайка, Евгений Купцов, Игорь Резников, Александр Малькевич.
Рейтинг «Лучшие политтехнологи России» редакция «Новых известий» собирается составлять ежегодно.