Редакция «Новых известий» назвала лучших российских политтехнологов в 2022 году

С 15 по 7 декабря этого года провел первый этап исследования, пишет newizv.ru. Для этого использовали методы очного и заочного анкетирования. На первом этапе итоговая выборка составила 212 анкет специалистов, которые ведут свою деятельность на рынке страховых услуг в области политконсалтинга, а также штатных политтехнологов партий и заказчиков услуг политконсультантов.