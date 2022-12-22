Регоператор составил рейтинг самых активных участников экореформы среди УК Тагила

Региональный оператор «Рифей» составил рейтинг лучших управляющих компаний, трудившихся в этом году над реконструкцией контейнерных площадок. Лучшей признала УК «Райкомхоз»: в этом году организация модернизировала четыре контейнерные площадки на Вагонке. Также в число отличившихся управляющих компаний вошло «Домоуправление», которое обновило баки на двух площадках, расположенных на Вагонке и ГГМ.