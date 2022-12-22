TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Регоператор составил рейтинг самых активных участников экореформы среди УК Тагила

Сегодня, 09:26
Фото: пресс-служба компании "Рифей"
В Нижнем Тагиле определили самые активные управляющие компании, которые в этом году модернизировали контейнерные площадки.

Региональный оператор «Рифей» составил рейтинг лучших управляющих компаний, трудившихся в этом году над реконструкцией контейнерных площадок. Лучшей признала УК «Райкомхоз»: в этом году организация модернизировала четыре контейнерные площадки на Вагонке. Также в число отличившихся управляющих компаний вошло «Домоуправление», которое обновило баки на двух площадках, расположенных на Вагонке и ГГМ.

Всего в 2022 году в Нижнем Тагиле реконструировали 11 контейнерных площадок. Помимо «Райкомхоза» и «Домоуправления», над модернизацией трудились управляющие компании «Тагил Строй», «Городок», «Тагил», «Позитив».

Несмотря на то, что количество объектов, реконструированных управляющими компаниями в масштабе Нижнего Тагила, невелико, с каждым годом их число неуклонно растет и уже есть свои лидеры, которые задают планку всем остальным, — отметил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Площадка на проспекте Уральском, 91Площадка на проспекте Уральском, 91
Площадка на улице Юности, 11АПлощадка на улице Юности, 11А
Площадка на проспекте Вагоностроителей, 39Площадка на проспекте Вагоностроителей, 39
Площадка на проспекте Уральском, 91
Фото: пресс-служба компании "Рифей"
Читайте также:
«Рифей» запускает акцию по списанию пени за просроченные платежи свердловчан«Рифей» изготовил для жителей Свердловской области памятки по обращению с ТКОС проблемами при вывозе мусора на севере Свердловской области сталкивается «Рифей»
#Ульяна Савина#Нижний Тагил#Экология#Контейнерные площадки#Мусор#Вывоз мусора
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле вводят ограничения в связи с приездом Владимира Путина
Сегодня, 09:11
Индекс «Оливье»: во сколько обойдется тагильчанам популярный салат на новый год
Вчера, 15:58
От Кубы до Китая: студенты со всего мира приехали в Тагил на поэтический конкурс
Вчера, 07:51
Бесполетную зону установили над Нижним Тагилом
Вчера, 14:59
Депутаты делегировали Раудштейна и Балыбердина в комиссии Нижнего Тагила
Сегодня, 07:07
Рекордный бюджет города более 20 млрд рублей единогласно приняли в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:54