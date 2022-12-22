Регоператор составил рейтинг самых активных участников экореформы среди УК Тагила

Региональный оператор «Рифей» составил рейтинг лучших управляющих компаний, трудившихся в этом году над реконструкцией контейнерных площадок. Лучшей признала УК «Райкомхоз»: в этом году организация модернизировала четыре контейнерные площадки на Вагонке. Также в число отличившихся управляющих компаний вошло «Домоуправление», которое обновило баки на двух площадках, расположенных на Вагонке и ГГМ.
Всего в 2022 году в Нижнем Тагиле реконструировали 11 контейнерных площадок. Помимо «Райкомхоза» и «Домоуправления», над модернизацией трудились управляющие компании «Тагил Строй», «Городок», «Тагил», «Позитив».
Несмотря на то, что количество объектов, реконструированных управляющими компаниями в масштабе Нижнего Тагила, невелико, с каждым годом их число неуклонно растет и уже есть свои лидеры, которые задают планку всем остальным, — отметил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.