Рекордный бюджет города более 20 млрд рублей единогласно приняли в Нижнем Тагиле

Как пояснил мэр города, Нижний Тагила помимо основного бюджета получит еще более миллиарда рублей гарантированных средств. Так, дополнительно в федеральном бюджете предусмотрено 900 млн рублей на реализацию программы «Чистая вода». Кроме того, в областном бюджете предусмотрено 300 млн рублей на модернизацию сетей в Дзержинском районе и еще 100 млн рублей на замену лифтов.