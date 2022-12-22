Рекордный бюджет города более 20 млрд рублей единогласно приняли в Нижнем Тагиле

Поступление доходов на 2023 год спрогнозировано на уровне 20,2 миллионов рублей, расходов — 20,6 миллионов. Дефицит бюджета — 426 млн рублей.
На сегодня мы говорим, что дефицит бюджета в объеме прогнозируемого остатка средств, на счете бюджета. То есть дополнительные кредитные средства привлекать не планируем, — отметил Алексей Бурдилов на заседании думы 22 декабря.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поблагодарил народных избранников за совместную работу над бюджетом города.
Благодарю за единогласное утверждение главного финансового документа города на 23-24 годы. Я вспоминал принимаемый бюджет 2019-го года. Тяжелейший бюджет за мою бытность, сумасшедшая кредиторская задолженность, банковская задолженность и многие другие параметры, которые нам не позволяли иметь бюджет развития. Но, вы знаете, нам удалось это преодолеть по одной простой причине: мы полностью нашли взаимопонимание. Мы понимали те цели и те задачи, которые перед нами стоят, нам нечего делить, мы с вами заодно. Нам надо сделать так, чтобы город шел планомерно к своему 300-летию. Его мы встретили. Аплодировали 15 млрд рублей, аплодировали 16 млрд рублей. 18-19 млрд уже перестали замечать. Сегодня мы 20 воспринимаем, как обычную цифру, — обратился к депутатам Владислав Пинаев.
Как пояснил мэр города, Нижний Тагила помимо основного бюджета получит еще более миллиарда рублей гарантированных средств. Так, дополнительно в федеральном бюджете предусмотрено 900 млн рублей на реализацию программы «Чистая вода». Кроме того, в областном бюджете предусмотрено 300 млн рублей на модернизацию сетей в Дзержинском районе и еще 100 млн рублей на замену лифтов.
Планов громадье, но я всегда говорю, что это стало возможным, благодаря реализации национальных проектов, благодаря поддержке правительства Свердловской области и нашей совместно работе, — резюмировал Владислав Пинаев.