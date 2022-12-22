Стали известны причины увольнения мэра Алапаевска Сайгида Билалова

Депутаты муниципального образования города Алапаевска выступили с предложением об отставке Сайгида Билалова еще в начале декабря 2022 года. Решение было принято принято на заседании большинством голосов, так как градоначальник не исполнял обязанности по решению вопросов местного значения.
Так, например, не было исполнено два решения Алапаевского городского суда. Администрация города была обязана организовать хозяйственное бытовое водоснабжение населения поселка Нейво-Шайтанский из другого источника питьевого водоснабжения, а также в 2020 году организовать разработку сметы и работы по строительству очистных сооружений на территории поселка Асбестовский.
Кроме того, были сорваны срок сдачи газовой котельной в поселке Зыряновский и не исполнено решение суда по выполнению работ по строительству тротуаров в деревне Алапаихе. Также в зимний период 2021–2022 годов Сайгид Билалов не смог решить вопрос по своевременному и качественному содержанию автомобильных дорог и вывозу снега.
Помимо этого, не были исполнены сроки сдачи первого и третьего этапа ремонта дороги на улице Фрунзе. В 2021 году на эти цели было выделено из бюджета Свердловской области 35 миллионов рублей, а освоено 15 миллионов. Также из областного бюджета было направлено 120 миллионов рублей на строительство дома для переселенцев из ветхого жилья, сроки были сорваны.
Кроме того, Сайгид Билалов нарушил запрет на открытие и ведение счетов в иностранных банках, распространяющийся на отдельные категории граждан. Решение гордумы об удалении мэра Алапаевска Сайгида Билалова в отставку опубликовал депутат Сергей Подкорытов.
До избрания нового главы Алапаевска полномочия будут возлагаться на первого замглавы администрации Сергея Карабатова.
Ранее Руслан, сын Сайгида Билалова, получил ранение в голову на СВО. Однако пройдя лечение и реабилитацию он вновь отправился на линию фронта. Отец проводил его в Шереметьево 17 декабря.
Напомним, Сайгид Билалов был уволен 22 декабря. Однако он не согласен с этим решением и собирается оспаривать его через суд.