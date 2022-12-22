Стали известны причины увольнения мэра Алапаевска Сайгида Билалова

Помимо этого, не были исполнены сроки сдачи первого и третьего этапа ремонта дороги на улице Фрунзе. В 2021 году на эти цели было выделено из бюджета Свердловской области 35 миллионов рублей, а освоено 15 миллионов. Также из областного бюджета было направлено 120 миллионов рублей на строительство дома для переселенцев из ветхого жилья, сроки были сорваны.