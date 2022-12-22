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Тагильчане стали реже гибнуть в пожарах в 2022 году

Сегодня, 14:48
Фото: 1MI
В результате пожаров на территории Нижнего Тагила в 2022 году погибло девять человек. Это почти в два раза меньше, чем в прошлом году.

Всего за этот год в городе произошло 737 пожаров. В сравнении с 2021 году их количество упало на 23,5%, тогда зафиксировано 964 случая возгорания. Об этом рассказал начальник начальник 9 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Колчин.

Стало меньше в этом году и погибших в огне тагильчан — девять человек. В 2021 году было 15 случаев смертей в пожарах. Кроме того, за 2022 год во время возгораний не пострадал ни один ребенок.

Наиболее частой причиной пожара становится неосторожное обращение с огнем — 567 случаев (в 2021 году — 769 случаев). Из них 20 раз огонь вспыхивал из-за непотушенной сигареты. В результате этого погибли два человека.

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Количество возгораний из-за нарушений правил пользования электрооборудованием в этом году увеличилось до 57 случаев с 49 в прошлом году. В результате погиб один человек — 35-летний житель Вагонки.

26 ноября в 5.10 утра в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в доме на улице Володарского, 5. В ходе тушения пожара был обнаружен хозяин квартиры, к сожалению, без признаков жизни. Выяснялось, что до пожара мужчина на кухне распивал с другом спиртные напитки. Друг почувствовал запах дыма, вышел в коридор и увидел, что горит дверной косяк гостинной комнаты. Мужчина выбрался из квартиры, сообщил соседям, а те вызвали пожарных. Хозяин квартиры выбраться не смог, — рассказал Сергей Колчин.
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Он отметил, что электричество в квартире погибшего было отключено за неуплату. Однако владелец самовольно подключился к электроснабжению, что и привело к замыканию проводки.

30 возгораний в этом году возникало по причине нарушения эксплуатации печей в частных и дачных домах. Снижение по сравнению с 2021 годом составило 30% (39 случаев). В таких пожарах также погиб один человек.

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Кроме того, по словам Сергея Колчина, в 2022 году в Нижнем Тагиле сгорело 54 транспортных средств. Из них 32 автомобиля — из-за поджога.

Сотрудники МЧС напоминают о правилах, которые помогут уберечь дом от пожара:

  • регулярная проверка проводки и электроприборов на предмет исправности и устранение дефектов при обнаружении;
  • использование только фабричных нагревательных приборов и ни в коем случае не самодельных;
  • осмотр печей и дымоходов;
  • отключение электроприборов из сети в случае их неиспользования;
  • присмотр за детьми и объяснение им правил пожарной безопасности.
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#Анна Григорьева#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Пожар#Гибель#Дом#Проводка
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