Тагильский дрифт: спиди-гонщики из Нижнего Тагила попались на опасном вождении

Пару машин мужчина заметил ночью, на одной из дорог общего пользования. Со слов свердловчанина, автомобилисты подвергают себя и других жителей риску.
Тагильчанин поделился видеозаписью дрифта в социальных сетях. Он считает, что автоспорт — событие зрелищное и захватывающее, однако опасное, требующее особого места для тренировок и трезвой оценки рисков. То, что заснял на видео и опубликовал в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» местный житель, он считает опасным вождением.
Ранее в самом центре Екатеринбурга заметили элитные автомобили, которые устроили дрифт-заезд по улице Малышева.