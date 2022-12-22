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Тагильский дрифт: спиди-гонщики из Нижнего Тагила попались на опасном вождении

Сегодня, 07:41
Фото: TagilCity.ru
Водители, которых местный житель прозвал спиди-гонщиками, устроили опасный заезд во дворе по улице Алтайской в Нижнем Тагиле.
Видео: Инцидент Нижний Тагил

Пару машин мужчина заметил ночью, на одной из дорог общего пользования. Со слов свердловчанина, автомобилисты подвергают себя и других жителей риску.

Тагильчанин поделился видеозаписью дрифта в социальных сетях. Он считает, что автоспорт — событие зрелищное и захватывающее, однако опасное, требующее особого места для тренировок и трезвой оценки рисков. То, что заснял на видео и опубликовал в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» местный житель, он считает опасным вождением.

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Ранее в самом центре Екатеринбурга заметили элитные автомобили, которые устроили дрифт-заезд по улице Малышева.

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