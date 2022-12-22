Тагильский дрифт: спиди-гонщики из Нижнего Тагила попались на опасном вождении

Тагильчанин поделился видеозаписью дрифта в социальных сетях. Он считает, что автоспорт — событие зрелищное и захватывающее, однако опасное, требующее особого места для тренировок и трезвой оценки рисков. То, что заснял на видео и опубликовал в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» местный житель, он считает опасным вождением.