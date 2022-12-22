Театралов, артистов и педагогов наградили в Нижнем Тагиле

Член правительства и мэр Нижнего Тагила поговорили о главных темах в развитии городских культурных учреждений. На повестку вынесли и перспективные планы на будущее, и уже реализованные проекты местной администрации, театров, музеев и других.
В реконструированном культурном центре «Дом Окуджавы» Учайкина выдала награды заслуженным деятелям сферы. На встрече отметили вклад концертных бригад, выступающих для поднятия боевого духа на территории проведения спецоперации ВС РФ, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.