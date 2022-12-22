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Театралов, артистов и педагогов наградили в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:21
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Светлана Учайкина

Работники сферы культуры в Нижнем Тагиле получили награды от областного министра

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина приехала в Нижний Тагил для встречи с градоначальником Владиславом Пинаевым и наградила работников соответствующей сферы почетными грамотами и благодарственными письмами.
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Член правительства и мэр Нижнего Тагила поговорили о главных темах в развитии городских культурных учреждений. На повестку вынесли и перспективные планы на будущее, и уже реализованные проекты местной администрации, театров, музеев и других.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В реконструированном культурном центре «Дом Окуджавы» Учайкина выдала награды заслуженным деятелям сферы. На встрече отметили вклад концертных бригад, выступающих для поднятия боевого духа на территории проведения спецоперации ВС РФ, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Город#Светлана Учайкина#Министр#Награждение#Культура#Дом Окуджавы
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