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Трупы двух маленьких сестер и их бабушки найдены в сгоревшей квартире в Богдановиче

Сегодня, 15:11
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
Сестры 3 и 6 лет вместе со своей бабушкой погибли во время пожара в квартире в Богдановиче.

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара трёх человек, в том числе двух детей. По словам старшего помощника руководителя СУ СК по Свердловской области Александра Шульги, ЧП случилось в дневное время 22 декабря.

Тогда спасатели обнаружили тела трех человек после тушения пламени по улице Тимирязева в городе Богдановиче. Пожар случился в квартире на втором этаже. Погибшими оказались 62-летняя женщина и две девочки – им было 6 лет и 3 года.

Предполагаемая причина смерти – отравление продуктами горения. Причиной возгорания спасатели называют неосторожное обращение с огнём. Проводится экспертиза.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, когда спасатели приехали на место ЧП, ничем помочь жителям квартиры они уже не могли.

Погибшие были сестрами. Их звали Маша и Саша. Погибшая женщина была их бабушкой. Предполагается, что именно девочки неосторожно обращались с огнем. Мамы на момент трагедии дома не было. Отец с семьей не проживает.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Воспламенение#Погибли
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