Трупы двух маленьких сестер и их бабушки найдены в сгоревшей квартире в Богдановиче

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара трёх человек, в том числе двух детей. По словам старшего помощника руководителя СУ СК по Свердловской области Александра Шульги, ЧП случилось в дневное время 22 декабря.
Тогда спасатели обнаружили тела трех человек после тушения пламени по улице Тимирязева в городе Богдановиче. Пожар случился в квартире на втором этаже. Погибшими оказались 62-летняя женщина и две девочки – им было 6 лет и 3 года.
Предполагаемая причина смерти – отравление продуктами горения. Причиной возгорания спасатели называют неосторожное обращение с огнём. Проводится экспертиза.
По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, когда спасатели приехали на место ЧП, ничем помочь жителям квартиры они уже не могли.
Погибшие были сестрами. Их звали Маша и Саша. Погибшая женщина была их бабушкой. Предполагается, что именно девочки неосторожно обращались с огнем. Мамы на момент трагедии дома не было. Отец с семьей не проживает.