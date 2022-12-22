7 декабря региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила новый тариф в автобусах, маршрутках Нижнего Тагила. Ранее горожане передвигались по городу за 22 рубля.
Повышение проезда на трамваях вступит в силу с 1 января 2023 года. Билет на одну поездку по льготному тарифу (для отдельных категорий граждан, проживающих в Нижнем Тагиле) составит 16 рублей. Пока горожане ездят за 14 рублей.
Нашу семью повышение стоимости проезда пока не коснулось. Мы предпочитаем ездить на трамваях, а там стоимость увеличится только с нового года. Трамваи всегда ходят по расписанию. К тому же сейчас по льготному тарифу ученики могут проехать за 4 рубля вместо 14. Учитывая то, что три ученика ежедневно ездят в школу — это очень выгодно, — рассказала редакции TagilCity.ru Юлия, многодетная мать из Нижнего Тагила.