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В Нижнем Тагиле повысили стоимость проезда в автобусах и маршрутках до 24 рублей

Сегодня, 15:36
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле начали действовать новые цены на проезд в общественном транспорте. Сейчас он стоит 24 рубля.

7 декабря региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила новый тариф в автобусах, маршрутках Нижнего Тагила. Ранее горожане передвигались по городу за 22 рубля.

Стоимость проезда в общественном транспорте
До 24 рублей повысится цена проезда на общественном транспорте в Нижнем Тагиле
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Повышение проезда на трамваях вступит в силу с 1 января 2023 года. Билет на одну поездку по льготному тарифу (для отдельных категорий граждан, проживающих в Нижнем Тагиле) составит 16 рублей. Пока горожане ездят за 14 рублей.

Нашу семью повышение стоимости проезда пока не коснулось. Мы предпочитаем ездить на трамваях, а там стоимость увеличится только с нового года. Трамваи всегда ходят по расписанию. К тому же сейчас по льготному тарифу ученики могут проехать за 4 рубля вместо 14. Учитывая то, что три ученика ежедневно ездят в школу — это очень выгодно, — рассказала редакции TagilCity.ru Юлия, многодетная мать из Нижнего Тагила.
Мэр Нижнего Тагила объяснил необходимость повышения цен на проезд
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#Транспорт#Нижний Тагил#Автобус#Дети#Деньги#Повышение#Общественный транспорт#Юлия Степанова
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