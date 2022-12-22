Повышение проезда на трамваях вступит в силу с 1 января 2023 года. Билет на одну поездку по льготному тарифу (для отдельных категорий граждан, проживающих в Нижнем Тагиле) составит 16 рублей. Пока горожане ездят за 14 рублей.