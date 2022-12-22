Что касается перекрытия дорог, то стоит отметить, что из-за потока участников совещаний могут быть некоторые затруднения дорожного движения. Судя по практике и предыдущим визитам, перекрытий дорог ждать не стоит. Чего нельзя сказать о полетах над городом: на карте зон ограничений полетов над Нижним Тагилом обозначена запретная зона с 22 по 24 декабря.