23 декабря автошколам Нижнего Тагила запретили проводить занятия по вождению на дорогах города. Тем не менее, уроки будут проводится в стенах учебных заведений. Информацию об этом подтвердили в одной из автошкол Дзержинского района.
Проведении дальнейших занятий нужно согласовать с инструктором, — сообщил администратор школы корреспонденту TagilCity.ru по телефону.
Как стало известно, в связи с приездом Владимира Путина отменили занятия во Дворце культуры им. И. В. Окунева. Родители занимающихся рассказали редакции TagilCity.ru, что занятия отменили и 22, и 23 декабря. В настоящее время во дворце работают сотрудники полиции совместно с кинологами.
Что касается перекрытия дорог, то стоит отметить, что из-за потока участников совещаний могут быть некоторые затруднения дорожного движения. Судя по практике и предыдущим визитам, перекрытий дорог ждать не стоит. Чего нельзя сказать о полетах над городом: на карте зон ограничений полетов над Нижним Тагилом обозначена запретная зона с 22 по 24 декабря.
Напомним, по данным городской больницы № 1 в Дзержинском районе массово болеют жители. Количество вызовов на дом превышает 300 звонков в день. В медучреждении говорят о пятикратном увеличении заболеваемости. Среди болеющих и сотрудники Уралвагонзавода:
Вся семья на больничном. Меня в воскресенье свалило, жену вчера. Сегодня только врач пришла. На работе несколько человек с теми же симптомами — резкое поднятие температуры до 38-39 градусов, — рассказал редакции TagilCity.ru сотрудник оборонного предприятия.