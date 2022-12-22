TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Нижнем Тагиле вводят ограничения в связи с приездом Владимира Путина

Сегодня, 09:11
Фото: 1MI
Из-за предстоящего визита Владимира Путина в Нижнем Тагиле отменили учебное вождение в автошколах, отменили занятия в ДК им. И. В. Окунева и ждут пробки.

Автошколам отменили занятия по вождению

23 декабря автошколам Нижнего Тагила запретили проводить занятия по вождению на дорогах города. Тем не менее, уроки будут проводится в стенах учебных заведений. Информацию об этом подтвердили в одной из автошкол Дзержинского района. 

Проведении дальнейших занятий нужно согласовать с инструктором, — сообщил администратор школы корреспонденту TagilCity.ru по телефону.

Отмена детских мероприятий в ДК Окунева

Как стало известно, в связи с приездом Владимира Путина отменили занятия во Дворце культуры им. И. В. Окунева. Родители занимающихся рассказали редакции TagilCity.ru, что занятия отменили и 22, и 23 декабря. В настоящее время во дворце работают сотрудники полиции совместно с кинологами.

Перекрытие дорог и запрет на полеты беспилотникам

Что касается перекрытия дорог, то стоит отметить, что из-за потока участников совещаний могут быть некоторые затруднения дорожного движения. Судя по практике и предыдущим визитам, перекрытий дорог ждать не стоит. Чего нельзя сказать о полетах над городом: на карте зон ограничений полетов над Нижним Тагилом обозначена запретная зона с 22 по 24 декабря.

Напомним, по данным городской больницы № 1 в Дзержинском районе массово болеют жители. Количество вызовов на дом превышает 300 звонков в день. В медучреждении говорят о пятикратном увеличении заболеваемости. Среди болеющих и сотрудники Уралвагонзавода:

Вся семья на больничном. Меня в воскресенье свалило, жену вчера. Сегодня только врач пришла. На работе несколько человек с теми же симптомами — резкое поднятие температуры до 38-39 градусов, — рассказал редакции TagilCity.ru сотрудник оборонного предприятия.
#Нижний Тагил#Транспорт#Эксклюзив#Свердловская область#Владимир Путин#Визит#Президент#Юлия Степанова
Подпишитесь
Индекс «Оливье»: во сколько обойдется тагильчанам популярный салат на новый год
Вчера, 15:58
От Кубы до Китая: студенты со всего мира приехали в Тагил на поэтический конкурс
Вчера, 07:51
Бесполетную зону установили над Нижним Тагилом
Вчера, 14:59
Депутаты делегировали Раудштейна и Балыбердина в комиссии Нижнего Тагила
Сегодня, 07:07
Рекордный бюджет города более 20 млрд рублей единогласно приняли в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:54