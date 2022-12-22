В Новоуральске найден мертвым пропавший мужчина с буквой Z на внедорожнике

Мужчину звали Артем, ему было 23 года. Пропал мужчина в вечернее время 20 декабря, сообщает «КП-Екатеринбург».
Тело мужчины было найдено утром 21 декабря в собственной машине. По данным СУ СК РФ, после осмотра места ЧП было установлено, что смерть Артема может носить криминальный характер.
Сейчас опрашиваются очевидцы, а тело погибшего отправлено на экспертизу. В полиции добавили, что внедорожник Артема был припаркован у дома, в котором мужчина не жил. Машина была заведена, а внутри лежал труп Артема.