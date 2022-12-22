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В Новоуральске найден мертвым пропавший мужчина с буквой Z на внедорожнике

Сегодня, 08:43
Фото: 1MI
Мужчину из Новоуральска нашли мертвым. Ранее он уехал на своем внедорожнике с буквой Z и пропал.

Мужчину звали Артем, ему было 23 года. Пропал мужчина в вечернее время 20 декабря, сообщает «КП-Екатеринбург».

Тело мужчины было найдено утром 21 декабря в собственной машине. По данным СУ СК РФ, после осмотра места ЧП было установлено, что смерть Артема может носить криминальный характер.

Сейчас опрашиваются очевидцы, а тело погибшего отправлено на экспертизу. В полиции добавили, что внедорожник Артема был припаркован у дома, в котором мужчина не жил. Машина была заведена, а внутри лежал труп Артема.

Труп мужчины найден на дороге в микрорайоне ВИЗ Екатеринбурга
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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Труп#Внедорожник#Машина
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